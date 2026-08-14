Κατερίνα Μουτσάτσου: «Υποβαθμίζουν τη συνεισφορά μας επειδή φύγαμε» – Η απάντησή της για την αποχώρηση από το κόμμα Καρυστιανού

Τη θέση της για την αποχώρησή της από τον πολιτικό φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς και για τη δουλειά που είχε αναλάβει στον Τομέα Πολιτισμού, παρουσιάζει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η ηθοποιός, με μακροσκελή ανάρτησή της, περιγράφει τη συμμετοχή της στο εγχείρημα και παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για τις προγραμματικές προτάσεις που επεξεργάστηκε. Παράλληλα, απαντά σε αναφορές που, κατά την ίδια, μειώνουν τη συμβολή όσων επέλεξαν να αποχωρήσουν από το κόμμα.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου υπογραμμίζει ότι η πολιτική διαφωνία και η αποχώρηση δεν μπορούν να ακυρώνουν εκ των υστέρων την εργασία που έχει προηγηθεί. Δηλώνει πως δεν επιθυμεί μια προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, αλλά επιθυμεί να προστατεύσει την αλήθεια για τη δουλειά που έγινε.

Η απάντηση της ηθοποιού και η διαρροή μηνύματος

Η ηθοποιός αναφέρει ότι δεν είχε πρόθεση να δημοσιοποιήσει ζητήματα που αφορούσαν την εσωτερική λειτουργία των «ομάδων εργασίας» του πολιτικού φορέα, ειδικότερα του «Τομέα Πολιτισμού». Ωστόσο, η απόφασή της να τοποθετηθεί δημόσια ήρθε μετά τη διαρροή ενός εσωτερικού μηνύματος που είχε αποστείλει κατά την αποχώρησή της από την ομάδα.

Επιπλέον, η Κατερίνα Μουτσάτσου αναφέρει ότι διατυπώθηκαν και συνεχίζουν να διατυπώνονται δημόσια αναφορές που δημιουργούν την εντύπωση ότι η συμμετοχή της στον πολιτικό φορέα περιορίστηκε απλώς σε μια «παρουσίαση του κινήματος» την 21η Μαΐου 2026 στη Θεσσαλονίκη. Απαντά επίσης σε υπαινιγμούς ότι «όσοι αποχώρησαν τα έκαναν όλα για θεσούλες», προσωπική προβολή, ή «δεν έκαναν τίποτε», τονίζοντας την ανάγκη να αποκατασταθούν τα πραγματικά δεδομένα με σεβασμό προς όλους.

Η συμμετοχή στον πολιτικό φορέα

Η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε εμφανιστεί στην ιδρυτική παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου 2026. Η συμμετοχή της στον πολιτικό φορέα διήρκεσε πάνω από δύο μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, εργάστηκε συστηματικά στον Τομέα Πολιτισμού.

Η αποχώρησή της από την Ομάδα Πολιτισμού ήρθε στις αρχές Αυγούστου. Αυτή η αποχώρηση εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα αναταράξεων, με σειρά στελεχών να εγκαταλείπουν το νεοσύστατο κόμμα. Μάλιστα, 22 πρώην μέλη εξέδωσαν στη συνέχεια κοινή ανακοίνωση με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού φορέα.

Οι προγραμματικές προτάσεις για τον πολιτισμό

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της, η Κατερίνα Μουτσάτσου εργάστηκε πάνω σε δύο ολοκληρωμένες προγραμματικές προτάσεις. Η πρώτη αφορούσε ένα «Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά». Αυτό το πρόγραμμα περιλάμβανε επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις για την προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.

Επίσης, το πρόγραμμα επικεντρωνόταν στον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον ρόλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του ΟΔΑΠ, τη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής περιουσίας, καθώς και τη σχέση μεταξύ Πολιτισμού, κοινωνίας και ανάπτυξης. Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για γενικές ιδέες, αλλά για δουλειά που απαιτούσε έρευνα και επεξεργασία συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων.

Προτάσεις για τον ελληνικό κινηματογράφο

Η δεύτερη ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση που επεξεργάστηκε η Κατερίνα Μουτσάτσου αφορούσε ένα «Πρόγραμμα για τον Ελληνικό Κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική». Αυτό περιλάμβανε συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση της ελληνικής παραγωγής, τη λειτουργία και τον προσανατολισμό του ΕΚΚΟΜΕΔ, τις διεθνείς συμπαραγωγές και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου αναφέρει ότι είχε αρχίσει να καταθέτει προτάσεις στην επίσημη πλατφόρμα του Τομέα Πολιτισμού από τις 20 Ιουνίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό μέρος αυτών των προτάσεων δεν έτυχε της αναμενόμενης προσοχής. Η δουλειά της περιλάμβανε συναντήσεις και την επεξεργασία συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων.

Συνάντηση με εργαζόμενους και ευρύτερο κλίμα

Στο πλαίσιο της δράσης της, η Κατερίνα Μουτσάτσου, μαζί με τον Θανάση Αυγερινό, είχε επιδιώξει συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή η κίνηση εντασσόταν στις προσπάθειες για την επεξεργασία των προγραμματικών προτάσεων στον τομέα του πολιτισμού.

Η ηθοποιός τονίζει την επιμονή της στον αγώνα για Δημοκρατία, Ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση, καθώς και για τον Πολιτισμό. Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο όπου στελέχη αποχωρούν από τον πολιτικό φορέα, δημιουργώντας ένα ευρύτερο κλίμα αναταράξεων.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki