Ο άκης σκέρτσος μιλά για επιτυχία στην αντιμετώπιση της φωτιάς στη χαλκιδική

Χιλιάδες στρέμματα δάσους μετατράπηκαν σε στάχτη, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές, μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η εικόνα της περιοχής το πρωί της Παρασκευής (14/8) παρουσιάζεται βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες που κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η εικόνα της καταστροφής στη χαλκιδική

Ο απολογισμός από το πέρασμα της φωτιάς στη Χαλκιδική είναι βαρύς, με τις περιοχές της Σίβηρης και της Φούρκας να μετρούν καμένα δάση, περιουσίες και εκτάσεις. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δάσος, καθώς και σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές. Ειδικότερα, στον οικισμό Ναυτίλος έχουν υποστεί ζημιές κατοικίες, αν και η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί πλήρως μετά την πρόσβαση των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί περίπου στο 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας. Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και πυκνοκατοικημένη αυτή την εποχή, με πολλές μικτές ζώνες κατοικίας και δάσους.

Επιχείρηση εκκένωσης και διάσωσης

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, χρειάστηκε να εκκενωθούν περιοχές μέσα σε λίγες ώρες, με την ενεργοποίηση του 112 να γίνεται τέσσερις φορές. Οργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διά θαλάσσης για την απομάκρυνση των πολιτών. Συνολικά, 481 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης, σε μια επιχείρηση που συντονίστηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Σίβηρης, όταν ένας πυροσβέστης κατέρρευσε ενώ επιχειρούσε μέσα στη θάλασσα. Ο άτυχος άνδρας είχε επιχειρήσει επί ώρες στο κύριο μέτωπο της φωτιάς και στη συνέχεια βρέθηκε στην παραλία για να προσφέρει βοήθεια στους πολίτες, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίαζε απειλητικά την ακτή. Η υπερβολική σωματική εξάντληση τον κατέβαλε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Η άμεση παρέμβαση ενός λιμενικού, μαζί με δύο συναδέλφους του πυροσβέστη, υπήρξε καθοριστική. Οι τρεις άνδρες ανέσυραν τον αναίσθητο άνδρα από το νερό και τον μετέφεραν με ασφάλεια στη στεριά, όπου ο λιμενικός του χορήγησε οξυγόνο και τον τοποθέτησε σε θέση ανάνηψης, βοηθώντας τον να συνέλθει. Συνολικά, τουλάχιστον τρεις πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι δηλώσεις του υπουργού επικρατείας άκη σκέρτσου

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προέβη σε ανάρτηση, στην οποία έκανε λόγο για επιτυχή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, καθώς και στις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις που πραγματοποιήθηκαν από στεριάς και θαλάσσης.

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασσάνδρας. Έκανε μάλιστα σύγκριση με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, οπότε είχε καεί σχεδόν το 25% της περιοχής. Ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ως σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων που έχουν γίνει σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης.

Το πρόγραμμα antinero και η πρόληψη

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Antinero». Ενημέρωσε ότι στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουν γίνει από το 2022 έως σήμερα πέντε παρεμβάσεις του προγράμματος αυτού, συνολικού ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα και το έργο των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστών και των εθελοντών.

Ο υπουργός Επικρατείας διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα «Antinero» δεν σβήνει φωτιές, αλλά συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Συνεχής ετοιμότητα στην περιοχή

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πραγματοποιούνται συνεχώς ρίψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και οι μικρές εστίες φωτιάς.

Η επιφυλακή κρίνεται απαραίτητη ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από News 24/7

Φωτογραφία: News 24/7