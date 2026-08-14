Ο γεραπετρίτης επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της ελλάδας για την επανένωση της κύπρου

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Κύπριου ομολόγου του, Κωνσταντίνου Κόμπου. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν το Κυπριακό ζήτημα, οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και θέματα που αφορούν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας. Η επικοινωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας που διατηρούν η Αθήνα και η Λευκωσία.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κόμπου, έλαβε χώρα την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026. Η επικοινωνία αυτή αποτελεί μέρος της σταθερής και αδιάλειπτης συνεργασίας που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, αναδεικνύοντας τον διαρκή συντονισμό τους σε κρίσιμα ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η ατζέντα περιλάμβανε τόσο το Κυπριακό ζήτημα όσο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους προσέγγιση σε διπλωματικό επίπεδο.

Αταλάντευτη στήριξη στην επανένωση της κύπρου

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου. Η ελληνική θέση παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος, η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα του νησιού.

Η τοποθέτηση αυτή του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη για μια τέτοια λύση, η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα και στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Περιφερειακές εξελίξεις στην ανατολική μεσόγειο

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας βρέθηκαν επίσης οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν.

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, και ο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας κρίνεται απαραίτητος για τη διατήρηση της σταθερότητας. Οι συζητήσεις των δύο υπουργών επικεντρώθηκαν στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και στην προώθηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών.

Ζητήματα τριμερών σχημάτων συνεργασίας

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που τέθηκε επί τάπητος κατά τη συνομιλία ήταν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος. Αυτά τα σχήματα αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στόχος είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής.

Σταθερός συντονισμός αθήνας και λευκωσίας

Αθήνα και Λευκωσία διατηρούν έναν σταθερό και αδιάκοπο συντονισμό, τόσο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό ζήτημα όσο και σε σχέση με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτός ο συντονισμός είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που επηρεάζουν την περιοχή.

Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και στην ενίσχυση των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας. Η στενή διπλωματική επαφή και ο αμοιβαίος σεβασμός των θέσεων αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται η κοινή στρατηγική των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit