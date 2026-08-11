Αφροδίτη Λατινοπούλου: Επεισόδιο στην Τήνο με ομάδα Ρομά

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, προχώρησε σε μια έντονη γραπτή δήλωση σχετικά με την φραστική επίθεση που υπέστη κατά την παραμονή της στην Τήνο, εκφράζοντας παράλληλα την κριτική της προς την κυβερνητική πολιτική. «Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία. 15-20 γύφτοι μου την “έπεσαν” και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι στην Ελλάδα, όπου η Νέα Δημοκρατία κυβερνά εδώ και 7 χρόνια, οι παραβατικοί συμπεριφέρονται χωρίς συνέπειες: «Και το καλύτερο; Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς! Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γυφτών η Ελλάδα μας. Δυστυχώς».

Το περιστατικό στο λιμάνι της Τήνου

Το επεισόδιο συνέβη στο λιμάνι της Τήνου, όπου η Λατινοπούλου είχε ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της για να προσκυνήσει στην Παναγία. Η ένταση ξεκίνησε όταν μια ομάδα αντρών την πλησίασε για να ζητήσει εξηγήσεις, με έναν από αυτούς να δηλώνει: «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι».

Απαντώντας, η Λατινοπούλου επεσήμανε τις θέσεις της σχετικά με την εγκληματικότητα: «αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί».

Κλιμάκωση της έντασης

Η απάντησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αντρών της ομάδας, οι οποίοι αντέτειναν με χυδαίες εκφράσεις. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας από τους άντρες κινήθηκε προς το μέρος της, αλλά παρενέβη άλλο μέλος της παρέας και τον συγκράτησε, αποτρέποντας έτσι τη σωματική σύγκρουση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.