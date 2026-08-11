Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από ένα ατύχημα που συνέβη τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ποδηλασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός υπέστη τραυματισμό στο χέρι, ενώ παρουσίασε και μικρές εκδορές, καθώς και κάψιμο σε ορισμένα σημεία λόγω της τριβής από την πτώση.

Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και μέλη του νοσοκομειακού προσωπικού, πριν αποχωρήσει από το ίδρυμα, όπως αναφέρει το flashnews.gr.