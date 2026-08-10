Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις μελών κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA». «Να ξεκινήσω με μια ερώτηση; Άραγε έχουμε αποχωρήσεις σε άλλα κόμματα; Φαντάζομαι ότι έχουμε. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το δικό μας κίνημα έχει ανοίξει τις πόρτες του διάπλατα στην κοινωνία και είπε όποιος πολίτης θέλει να συστρατευτεί μαζί μας σε αυτό τον ιερό σκοπό είναι καλοδεχούμενος», δήλωσε.

Η κ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι οι αποχωρήσεις αυτές δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις των αποχωρούντων, τονίζοντας ότι το κίνημα έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις και δεν έχει παρέκκλινει από τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. «Ο στόχος μας είναι πολύ πιο πάνω. Μιλάμε για μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις σε κατηγορίες για απολυταρχία

Αναφορικά με τις κατηγορίες που δέχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ότι είναι ένα «απολυταρχικά προσωποπαγές κόμμα», η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Είμαστε το μοναδικό κίνημα το οποίο πραγματικά έχουμε την πρόθεση και θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν». Σημείωσε ότι η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη, αλλά επιμένουν στις κόκκινες γραμμές τους.

«Στελέχη δεν έχουμε. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες», τόνισε, εξηγώντας ότι υπάρχει πολιτικό συμβούλιο που παίρνει αποφάσεις, αλλά δεν έχουν μοιράσει αρμοδιότητες με τον παραδοσιακό τρόπο.

Αντιπαράθεση με τον κ. Αυγερινό

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον κ. Αυγερινό, ο οποίος έχει διατυπώσει κατηγορίες κατά του κόμματος. «Θα ήθελα να μας δώσει τα αποδεικτικά στοιχεία των κατηγοριών του», είπε, προσθέτοντας ότι η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από μια οργανωμένη αντίδραση υπέρ του. «Πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί να είναι ένα κίνημα το οποίο μέσα στους κόλπους του έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρα-κίνημα;», αναρωτήθηκε.

Αντίκτυπος των αποχωρήσεων

Η πρόεδρος του κόμματος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αποχωρήσεις αυτές δεν έχουν προκαλέσει ζημιά στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά αντίθετα τους έχουν συσπειρώσει. «Δεν θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ξέρουμε όλοι το σκοπό τους. Εμείς κάνουμε δημοσκοπήσεις άτυπες σε σχέση με την καθημερινότητα», ανέφερε.

Η Μαρία Καρυστιανού κατέληξε λέγοντας ότι η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει την ακεραιότητα του χαρακτήρα του κόμματος και των μελών του, καθώς και τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των στόχων τους.