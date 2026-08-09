Ευάγγελος Τουρνάς: 400 φωτιές σε 10 ημέρες, το 90% οφείλεται σε αμέλεια - Συναγερμός σε Αττική, Κρήτη και Αιγαίο

Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου (Κατηγορία 4) τίθεται μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα, Κυριακή (09.08.2026), εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν και δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς καταγράφονται ριπές ανέμου που φτάνουν έως και τα 110 χλμ/ώρα στην Κρήτη και τα 150 χλμ/ώρα σε ορεινούς όγκους.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό (Κατηγορία 4)

Περιφέρεια Αττικής και Κύθηρα

Π.Ε. Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας

Περιφέρεια Κρήτης

Π.Ε. Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας

Π.Ε. Κυκλάδων και λοιπές περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου

Προληπτικά μέτρα στην Αθήνα: Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε το προληπτικό κλείσιμο των λόφων και αλσών (Λυκαβηττός, Φιλοπάππου, Στρέφη, Τουρκοβούνια, Σινόπουλου, Ιλισίων), με τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία να πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες.

Ευάγγελος Τουρνάς: «400 φωτιές σε 10 ημέρες – Το 90% οφείλεται σε αμέλεια»

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο μηχανισμός τις τελευταίες ημέρες:

Απολογισμός 10ημέρου : Αντιμετωπίστηκαν πάνω από 400 πυρκαγιές (μεγάλες εστίες σε Πάρο, Νότια Κρήτη, Ρέθυμνο, Βοιωτία, Αττικοβοιωτία).

Συλλήψεις & Πρόστιμα: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει προχωρήσει σε πάνω από 274 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία και έχει επιβάλει 680 πρόστιμα.



: Αντιμετωπίστηκαν πάνω από 400 πυρκαγιές (μεγάλες εστίες σε Πάρο, Νότια Κρήτη, Ρέθυμνο, Βοιωτία, Αττικοβοιωτία). Συλλήψεις & Πρόστιμα: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει προχωρήσει σε πάνω από 274 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία και έχει επιβάλει 680 πρόστιμα. Η αμέλεια σκοτώνει: «Το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια και το 10% σε πρόθεση. Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η ζημιά είναι η ίδια. Μια αμελής ενέργεια μπορεί να καταστρέψει περιουσίες και να απειλήσει ζωές», τόνισε ο κ. Τουρνάς, απευθύνοντας έκκληση για μέγιστη προσοχή.

Γιατί δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα

Ο Υπουργός εξήγησε γιατί σε πρόσφατες πυρκαγιές (όπως στο Ρέθυμνο και την Αττικοβοιωτία) τα εναέρια μέσα δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις:

«Στην Αττικοβοιωτία δόθηκε εντολή σε 51 αεροπλάνα. Όμως οι βορειοανατολικοί άνεμοι λειτουργούσαν ως καταβάτες στα υπήνεμα των βουνών, προκαλώντας ακραίες αναταράξεις. Τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν ούτε υδροληψία να κάνουν ούτε να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για λόγους ασφαλείας.»

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή των μηχανημάτων έργου, των δασοκομάντος και των καθαρισμών του προγράμματος AntiNero (όπως στην Ψάθα), που επέτρεψαν στις επίγειες δυνάμεις να στήσουν ζώνες άμυνας, ενώ υπενθύμισε την επιτυχημένη θαλάσσια επιχείρηση απομάκρυνσης 254 πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο.

Ενίσχυση του στόλου: 8 Super Puma και 14 Canadair CL-515

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς ανακοίνωσε την ουσιαστική ενίσχυση των μέσων:

8 Ελικόπτερα Super Puma: Τα πρώτα δύο αναμένονται το φθινόπωρο.

14 Αεροσκάφη CL-515: Από το 2028 ξεκινά η παραλαβή 7 νέων Canadair CL-515 (χωρητικότητας 7 τόνων νερού), ενώ αναβαθμίζονται παράλληλα 7 υφιστάμενα CL-415.