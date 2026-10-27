Η Ισπανία αντιμέτωπη με θερμή αέρια μάζα από τη Βόρεια Αφρική: Ο υδράργυρος στους 30 βαθμούς τον Οκτώβριο

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο, καθώς μια θερμή αέρια μάζα που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος έχει πλησιάσει ή και έχει ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές πόλεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά τέλος Οκτωβρίου. Αυτή η μεταβολή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ανέμους που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή

Η άφιξη της θερμής αέριας μάζας από τη Βόρεια Αφρική οδήγησε σε μια αξιοσημείωτη αύξηση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη την Ισπανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την τρέχουσα περίοδο, φέρνοντας συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό το καιρικό μοτίβο έχει προκαλέσει έκπληξη, δεδομένης της εποχής του χρόνου.

Η μεταβολή αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η χώρα είχε βιώσει πρόσφατα ημέρες με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους. Η ξαφνική μετάβαση από ένα φθινοπωρινό σκηνικό σε συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι υπογραμμίζει την ένταση του φαινομένου. Σε πολλές περιοχές, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που δεν περίμεναν να συναντήσουν στα τέλη του Οκτωβρίου.

Οι υψηλότερες τιμές στη νότια Ισπανία

Η άνοδος της θερμοκρασίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις νότιες περιοχές της Ισπανίας, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα που ξεπέρασαν κατά πολύ τους μέσους όρους της εποχής. Συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οι προβλέψεις έδειχναν ότι στη Σεβίλλη η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κόρδοβα και τη Γρανάδα προβλεπόταν να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Άλλες πόλεις της νότιας Ισπανίας παρουσίασαν επίσης σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες. Στο Μπανταχόθ, ο υδράργυρος προβλεπόταν να αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουέλβα, το Αλικάντε και την Αλμερία αναμένονταν 27 βαθμοί Κελσίου. Σε περιοχές όπως η Ανδαλουσία και η Εξτρεμαδούρα, οι θερμοκρασίες ήταν κατά 4 έως 7 βαθμούς υψηλότερες από τις συνηθισμένες για τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που καθιστά το φαινόμενο ακόμα πιο αξιοσημείωτο.

Διαφοροποίηση της έντασης ανά περιοχή

Παρόλο που η θερμή αέρια μάζα επηρέασε μεγάλο μέρος της Ισπανίας, η έντασή της δεν ήταν ομοιόμορφη σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ορισμένες περιοχές, οι θερμοκρασίες παρέμειναν πιο κοντά στα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, αποφεύγοντας τις ακραίες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν αλλού. Αυτό δείχνει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο η αέρια μάζα επηρέασε το ισπανικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, στις μεσογειακές περιοχές, στα ορεινά τμήματα και σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ισπανίας, οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα για τα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν βίωσαν τις ίδιες «καλοκαιρινές» συνθήκες που επικράτησαν στη νότια χώρα, όπου η άνοδος ήταν πολύ πιο έντονη και αισθητή.

Η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Παρά την έντονη άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένεται μια μικρή πτώση τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, για την Τρίτη και την Τετάρτη, εκτιμάται ότι οι μέγιστες τιμές θα σημειώσουν μια κάμψη, ωστόσο θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ασυνήθιστα θερμές συνθήκες δεν θα υποχωρήσουν πλήρως άμεσα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε εκτεταμένες περιοχές της Ισπανίας αναμένονται θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επιπλέον, στη νότια Ισπανία και σε τμήματα των μεσογειακών ακτών, ο υδράργυρος θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο της θερμής αέριας μάζας θα συνεχίσει να επηρεάζει τον καιρό, διατηρώντας ένα ασυνήθιστα θερμό κλίμα για την εποχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta