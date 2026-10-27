Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στον «αέρα» λόγω κακοκαιρίας

Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου κινδυνεύουν να βρεθούν στον «αέρα» σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, καθώς η νέα ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί ανήμερα της εθνικής επετείου. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις και πού ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει αναβαθμίσει το αρχικό της έκτακτο δελτίο σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η αναβάθμιση αυτή υπογραμμίζει την σοβαρότητα των επερχόμενων καιρικών συνθηκών, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό συγκεκριμένες περιοχές για την Τετάρτη, ημέρα της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ, οι περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για την Τετάρτη είναι η Μαγνησία, η Λάρισα, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με το αν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν κανονικά οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις σε αυτές τις περιοχές, καθώς η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα.

Περιοχές αυξημένης ανησυχίας για τις παρελάσεις

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, έχει εκφράσει τη μεγαλύτερη ανησυχία της για συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στις εν λόγω περιοχές, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των καθιερωμένων παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα κατά την ώρα των παρελάσεων, δεν αποκλείεται να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο ματαίωσής τους. Η πιθανή αυτή απόφαση θα ληφθεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των συμμετεχόντων μαθητών και στρατιωτικών, όσο και του κοινού που θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.

Η εικόνα για την Αθήνα και η θερμοκρασία

Στην πρωτεύουσα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων από τις πρώτες ώρες της 28ης Οκτωβρίου, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως και το μεσημέρι. Παρόλα αυτά, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να έχουν υποχωρήσει μέχρι την ώρα της παρέλασης.

Υπενθυμίζεται ότι ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Η διεξαγωγή της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, αν και οι ελπίδες για βελτίωση είναι υπαρκτές.

Ακόμη και στην περίπτωση που η παρέλαση πραγματοποιηθεί χωρίς βροχή, η θερμοκρασία αναμένεται να είναι χαμηλή για την εποχή. Οι βοριάδες που θα πνέουν θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου, καθιστώντας απαραίτητη την κατάλληλη ενδυμασία για όσους παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

Καλύτερη πρόβλεψη για τη Θεσσαλονίκη και απουσία επίσημων ακυρώσεων

Πιο ενθαρρυντική εμφανίζεται η εικόνα για τη Θεσσαλονίκη, όσον αφορά τη διεξαγωγή της στρατιωτικής παρέλασης. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, οι καιρικές συνθήκες στην πόλη την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου αναμένονται να είναι καλύτερες σε σχέση με άλλες περιοχές, επιτρέποντας την κανονική διεξαγωγή της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, όπως έχει προγραμματιστεί.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει καμία επίσημη απόφαση ακύρωσης παρελάσεων σε καμία περιοχή της χώρας. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αναμένεται να προβούν σε ανακοινώσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς η κατάσταση παραμένει υπό συνεχή αξιολόγηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis