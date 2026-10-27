Αγριεύει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου – Σε «κόκκινο συναγερμό» περιοχές της χώρας

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων έχει αναβαθμιστεί, από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, το Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε εκδώσει προχθές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου είναι πιθανό να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε συνεδριάσεις των αρμόδιων φορέων για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού.

Συνεδριάσεις και αυξημένη ετοιμότητα

Τη Δευτέρα, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με αντικείμενο την επιδείνωση του καιρού και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη για έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, βασιζόμενος στις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν. Τόνισε επίσης ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και του συνολικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Πρόγνωση για Τρίτη και Τετάρτη

Για σήμερα Τρίτη, η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση. Ωστόσο, θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για την Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα.

Για την Τετάρτη, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένων της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, καθώς και στην Εύβοια και τη Σκύρο.

Περιοχές σε κατάσταση «Red Code»

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» ορισμένες περιοχές. Η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η υπαγωγή της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για προληπτικούς λόγους. Η απόφαση αυτή, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr