Η κακοκαιρία έπληξε τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε Αττική και ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα

Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν τη χώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα φαινόμενα ήταν κατά τόπους ισχυρά, εστιάζοντας κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την Αττική, σύμφωνα με τις καταγραφές και τις επισημάνσεις του ΜΕΤΕΟ/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ειδικότερα, στο Αμόνι Σοφικού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής, ενώ υψηλές τιμές σημειώθηκαν και σε περιοχές της Αττικής.

Η εξέλιξη των φαινομένων και οι γενικές επιπτώσεις

Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και συνεχίστηκε ακάθεκτη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, έφερε μαζί της σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τόνισε ότι τα φαινόμενα αυτά ήταν κατά τόπους ισχυρά, με την ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Αττική να δέχονται το μεγαλύτερο μέρος της έντασης.

Οι μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr παρείχαν λεπτομερή στοιχεία για την έκταση και την ένταση της κακοκαιρίας. Οι καταγραφές αυτές είναι κρίσιμες για την παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών και την αποτύπωση των επιπτώσεων που προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ρεκόρ βροχής στο Αμόνι Σοφικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 17:50 της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκε στην περιοχή του Αμονιού Σοφικού. Συγκεκριμένα, η μέτρηση έδειξε 133 χιλιοστά βροχής, ένα ιδιαίτερα σημαντικό νούμερο που αναδεικνύει την ένταση των φαινομένων στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αυτή η καταγραφή υπογραμμίζει την τοπική ισχύ των καταιγίδων και των βροχοπτώσεων που έπληξαν την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Το Αμόνι Σοφικού αποτέλεσε το σημείο με την υψηλότερη συγκέντρωση βροχής, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις του ΜΕΤΕΟ/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δείχνοντας την εκτεταμένη επίδραση της κακοκαιρίας.

Προβλήματα και στην Αττική

Η κακοκαιρία δεν άφησε ανεπηρέαστη και την περιοχή της Αττικής, όπου επίσης καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ειδικότερα, σε σταθμό που βρίσκεται στον Λόφο Χασάνι, στην περιοχή του Ελληνικού, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά, φτάνοντας τα 104 χιλιοστά. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει την έντονη βροχόπτωση που δέχτηκε η περιοχή, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Επιπρόσθετα, και στην περιοχή του Κορωπίου, οι καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών έδειξαν ότι το ύψος βροχής πλησίασε τα 100 χιλιοστά, φτάνοντας τα 96 χιλιοστά. Οι μετρήσεις αυτές από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr επιβεβαιώνουν ότι η Αττική δέχτηκε σημαντικές ποσότητες νερού, με φαινόμενα που ήταν κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά.

Οι καταγραφές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Οι πληροφορίες για την ένταση και την έκταση της κακοκαιρίας προέρχονται από το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο οργανισμός, μέσω του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του, παρακολουθεί συστηματικά τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Οι καταγραφές αυτές, που δημοσιεύονται από το meteo.gr, αποτελούν την επίσημη πηγή δεδομένων για τα ύψη βροχής και την εξέλιξη των φαινομένων.

Η συνεχής παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026 και της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια σαφή εικόνα των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis