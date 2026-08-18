Χαλκιδική: Ο δήμος Πολυγύρου «απελευθέρωσε» την παραλία της Γερακινής από παράνομες ομπρέλες

Επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από παράνομες καταλήψεις πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική. Ο δήμος Πολυγύρου απομάκρυνε συνολικά εκατό ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην προστασία του δημόσιου χώρου και στην εφαρμογή των κανονισμών.

Η επιχείρηση στην παραλία της Γερακινής

Η επιχείρηση, που έλαβε χώρα νωρίς το πρωί, είχε ως στόχο την απομάκρυνση πακτωμένων ομπρελών και ξαπλωστρών, οι οποίες καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν σημαντικά την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Συνολικά, απομακρύνθηκαν εκατό ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπάλληλοι του δήμου Πολυγύρου, με την παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη. Για την απομάκρυνση του εξοπλισμού χρησιμοποιήθηκαν ένα φορτηγό, δύο αγροτικά οχήματα και ένα εκσκαφικό μηχάνημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η παρέμβαση.

Προειδοποίηση και μη ανταπόκριση

Πριν από την υλοποίηση της επιχείρησης, είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον δήμο. Μέσω αυτής της ανακοίνωσης, καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία.

Ωστόσο, παρά την έκκληση του δήμου, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην προειδοποίηση. Ως αποτέλεσμα, τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν στην απομάκρυνση του εξοπλισμού που εξακολουθούσε να καταλαμβάνει παράνομα τον κοινόχρηστο χώρο.

Το μήνυμα του αντιδημάρχου

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Φαρδογιάννης, παρών στην επιχείρηση, επεσήμανε τον χαρακτήρα της παρέμβασης. «Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους».

Ο κ. Φαρδογιάννης τόνισε επίσης τη δέσμευση του δήμου για τη συνέχεια των ελέγχων. «Ο δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης για όλους.

Η πορεία των απομακρυνθέντων ειδών

Όλες οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, τα συγκεκριμένα είδη θεωρούνται απορρίμματα.

Για τον λόγο αυτό, μετά την απομάκρυνσή τους από την παραλία της Γερακινής, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Έτσι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της «απελευθέρωσης» της παραλίας και της διαχείρισης του παράνομα τοποθετημένου εξοπλισμού.

Πηγή: Reader