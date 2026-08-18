Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου περιλαμβάνει ζέστη και πτώση των ανέμων. Το αναλυτικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στα ορεινά των περιοχών αυτών, αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 18 Αυγούστου

Για σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές, και ειδικότερα στα ορεινά, είναι πιθανή η εκδήλωση τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 2 έως 4 μποφόρ. Στα νότια πελάγη, οι άνεμοι θα είναι δυτικοί και θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή σήμερα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με την κεντρική Μακεδονία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, οι τιμές θα είναι από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τμήματα τοπικά θα φτάσουν τους 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα είναι μεταξύ 22 και 31 βαθμών Κελσίου. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά οι άνεμοι και οι νεφώσεις

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε, στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Για τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε αυτές τις περιοχές, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός διαφοροποιείται το επόμενο διάστημα, καθώς τα μελτέμια στο Αιγαίο παρουσιάζουν αισθητή εξασθένηση. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Γιώργο Εμμανουήλ, οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ήδη υποχωρήσει και στις περισσότερες περιοχές δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ορισμένα νοτιοανατολικά τμήματα όπου καταγράφονται τοπικά 7 μποφόρ.

Την Τρίτη, οι άνεμοι προβλέπονται ακόμη πιο ασθενείς, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο αναμένεται να είναι το σκηνικό και την Τετάρτη, με τους ανέμους να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα και με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα ορεινά. Από την Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν εκ νέου σε βόρειους, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο τέλος της εβδομάδας, καθώς από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 38 και ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου, τιμές που χαρακτηρίζονται υψηλές αλλά όχι ασυνήθιστες για την καρδιά του Αυγούστου.

Η εξασθένηση των ανέμων ευνοεί την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, εκδηλώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου, με έμφαση στα ορεινά τμήματα. Σε αυτές τις περιοχές, απαιτείται προσοχή λόγω της αυξημένης πιθανότητας κεραυνών. Οι απογευματινές μπόρες την Τρίτη θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.