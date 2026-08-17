Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας και εξασθένηση ανέμων την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο, Τρίτη 18/8, νέα άνοδο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες αναμένονται να εξασθενήσουν.

Γενική πρόγνωση

Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικές νεφώσεις να εμφανίζονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Στα ορεινά αυτών των περιοχών, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων.

Συνθήκες ορατότητας και άνεμοι

Κατά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένες δυτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν αισθητή εξασθένηση, πνέοντας μεταβλητοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Στα ηπειρωτικά, σε ορισμένα σημεία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 έως 37 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.