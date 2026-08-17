Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα Γιάννενα: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, χαλάζι σε περιοχές

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα Γιάννενα το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026), μετατρέποντας δρόμους σε «ποτάμια» μέσα σε λίγα λεπτά. Το έντονο αυγουστιάτικο μπουρίνι προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα. Χαλάζι έπεσε σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στις περιοχές Βογιάννου – Γεννηματά και Ανατολής.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη

Η περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά στα Γιάννενα δέχτηκε μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε «ποτάμι». Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα συσσωρεύτηκε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή χρειάστηκε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο δρόμος θύμιζε κυριολεκτικά ποτάμι. Η κατάσταση στη συμβολή της Βογιάννου με τη Γεννηματά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, όπως έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων.

Η κατάσταση στην Ανατολή και το λεκανοπέδιο

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει και την Ανατολή Ιωαννίνων, όπου η ένταση της βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Δρόμοι γέμισαν νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τόπους σημειώθηκε και χαλαζόπτωση, συνθέτοντας ένα έντονο σκηνικό αυγουστιάτικης αστάθειας.

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων, καθώς καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Επιπλέον, ορεινές περιοχές της Ηπείρου επηρεάστηκαν επίσης από την ατμοσφαιρική αστάθεια, με αποτέλεσμα να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις και εκεί.

Επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά των τελευταίων μηνών στην περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη εικόνα, αλλά για σημείο με σταθερή ευαισθησία στις ισχυρές νεροποντές. Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

Η εικόνα της Δευτέρας επαναφέρει ένα ζήτημα που τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν συχνά, καθώς λίγα λεπτά έντονης βροχής αρκούν ώστε συγκεκριμένοι δρόμοι να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Τα φαινόμενα έδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός στην περιοχή, με λίγα λεπτά έντονης βροχής να αρκούν για να δημιουργηθούν πλημμυρικά προβλήματα σε σημεία που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα και στο παρελθόν.

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες ενδέχεται κατά διαστήματα να είναι ισχυρές, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδευτούν εκ νέου από χαλάζι, διατηρώντας το σκηνικό της αυγουστιάτικης αστάθειας.

Από την Τετάρτη, το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και θα εμφανίζονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα με την υποχώρηση των φαινομένων, θα ξεκινήσει και η άνοδος της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει και τους 37 βαθμούς. Η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο από την Πέμπτη, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα αρκετά ζεστό Σαββατοκύριακο. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Πηγή: Newsit