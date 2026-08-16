Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την περιοχή της Μάνης χτες Σάββατο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Στην Κοκκάλα Μάνης, μέσα σε περίπου τέσσερις ώρες, καταγράφηκαν 141 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που υπολογίζεται ως δεκαπλάσια του μέσου όρου για τον Αύγουστο στη Σπάρτη. Τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων, ενώ η σφοδρή βροχόπτωση οδήγησε σε εικόνες καταστροφής και απαιτήθηκαν επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Η πρωτοφανής βροχόπτωση στην Κοκκάλα

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στην Κοκκάλα Μάνης έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής σε διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών. Αυτή η ποσότητα βροχής είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο, όπως προκύπτει από τη σύγκριση με τα δεδομένα του σταθμού της Σπάρτης που λειτουργεί από το 2009.

Αν και ο σταθμός στην Κοκκάλα εγκαταστάθηκε τον Μάιο του 2026, και επομένως δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για αυτόν, η σύγκριση με τον σταθμό της Σπάρτης αναδεικνύει την ένταση του φαινομένου. Οι καταιγίδες που προκάλεσαν αυτή τη βροχόπτωση χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα ισχυρές και συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Δεδομένα από δορυφόρο και ηλεκτρικές εκκενώσεις

Οι ισχυρές καταιγίδες καταγράφηκαν και από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12. Ο δορυφόρος κατέγραψε τα νέφη, τα οποία παρουσιάστηκαν ψευδοχρωματισμένα στις 17:00 ώρα Ελλάδας, αποτυπώνοντας τη φάση (νερό ή πάγος) και το μέγεθος των υδάτινων αιωρημάτων μέσα σε αυτά. Με μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις παρουσιάστηκαν οι περιοχές της κορυφής των νεφών όπου κυριαρχούσαν μικρού και μεγάλου μεγέθους παγοκρύσταλλοι, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί των ισχυρών καταιγίδων.

Υπολογίστηκε, με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων, ότι οι κορυφές των νεφών ξεπερνούσαν τα 13 με 14 χιλιόμετρα ύψος. Επιπλέον, η χρονική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός ακτίνας 25 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό καταγράφηκε από το όργανο Lightning Imager του δορυφόρου Meteosat-12. Πάνω από 2.000 εκκενώσεις καταγράφηκαν από τις 14:00 έως τις 20:00.

Οι μισές περίπου από αυτές τις εκκενώσεις καταγράφηκαν κατά τις ώρες 16:30-17:30. Αυτό το διάστημα συνέπεσε με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις, κατά τις οποίες σημειώθηκαν 68 χιλιοστά βροχής. Τα νέφη, καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι οποίες εμφανίζονταν σε κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις, καταγράφηκαν στην περιοχή στις 17:10 ώρα Ελλάδας.

Εκτεταμένα προβλήματα και αποκλεισμοί

Η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε εικόνες καταστροφής στη Μάνη, με χειμάρρους να παρασέρνουν ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους, συμπεριλαμβανομένων σταθμευμένων οχημάτων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε περιοχές όπως το Οίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλύπα, τα Κοκκάλα, την Έξω Νύμφη, τη Λάγια και το Πόρτο Κάγιο.

Στο Καραβοστάσι, η παραλία παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες λόγω των φερτών υλικών, ενώ εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς η περιοχή αποτελεί επίκεντρο της καλοκαιρινής τουριστικής κίνησης. Στο Οίτυλο, κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους σε επισκέπτες για να προστατευτούν μέχρι να περάσει η θεομηνία.

Επέμβαση Πυροσβεστικής και συνεργείων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους. Συνολικά, χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμοί ατόμων από τις πληγείσες περιοχές.

Μέχρι αργά το βράδυ, συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της έντονης κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos