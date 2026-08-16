Red code για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται και σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, εντασσόμενος στην κατηγορία κινδύνου 4, γεγονός που οδήγησε την Πολιτική Προστασία να θέσει τις συγκεκριμένες περιοχές σε Red Code. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται την πλήρη κινητοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.

Ο καιρός σήμερα: ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασίες

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, θα κυλήσει με ισχυρά μελτέμια που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, καθώς και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, αναμένονται σχετικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρότητα της βλάστησης, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, περιορίζοντας αντίστοιχα τον κίνδυνο σε σχέση με τις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες. Παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, καθώς και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.

Αναλυτική πρόγνωση για θερμοκρασίες και ανέμους

Οι θερμοκρασίες σήμερα θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις ανά περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθούν από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 18 έως 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 18 έως 31 βαθμούς, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33 βαθμούς, και στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 20 έως 28 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 βαθμούς και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί και από το απόγευμα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Πλήρης κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Η κατάσταση Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα ετοιμότητας και την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει στο 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Μέτρα πρόληψης και συστάσεις προς τους πολίτες

Σε εφαρμογή τίθεται επίσης το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευάλωτες περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Συστήνεται να αποφεύγεται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast