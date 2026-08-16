Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code) βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, οι Κυκλάδες και η Περιφέρεια Κρήτης. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, στην κατηγορία κινδύνου 4, λόγω των ισχυρών μελτεμιών που θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ και της μικρής ανόδου της θερμοκρασίας. Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και περιοχές σε επιφυλακή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε Red Code τέσσερις περιοχές της χώρας, καθώς ο πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας. Συγκεκριμένα, σε καθεστώς Red Code εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρότητα της βλάστησης, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, περιορίζοντας αντίστοιχα τον κίνδυνο σε σχέση με τις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Η κατάσταση Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα ετοιμότητας και την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει στο 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας

Σε εφαρμογή τίθεται επίσης το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευάλωτες περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 16 Αυγούστου αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 31, στις Κυκλάδες από 20 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί και από το απόγευμα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Συστήνεται να αποφεύγεται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Επίσης, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast