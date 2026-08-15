Νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μετά τη βελτίωση του καιρού

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις των σημερινών δρομολογίων τους, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σταδιακά βελτιώνονται. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με σκοπό την ομαλοποίηση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για την ακριβή ώρα αναχώρησης των πλοίων.

Άρση απαγορευτικού απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά, χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Η κατάσταση στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, τη Ραφήνα και το Λαύριο, έχει επίσης ομαλοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 13:00 το μεσημέρι, ήρθη το απαγορευτικό απόπλου και για τα δύο αυτά λιμάνια, επιτρέποντας στα πλοία να ξεκινήσουν τα προγραμματισμένα τους ταξίδια. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα για πολλούς επιβάτες που είχαν επηρεαστεί από τις προηγούμενες ακυρώσεις ή τροποποιήσεις.

Τα δρομολόγια της Fast Ferries από τη ραφήνα

Από το λιμάνι της Ραφήνας, η ακτοπλοϊκή εταιρεία Fast Ferries ανακοίνωσε συγκεκριμένα δρομολόγια μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Το πλοίο FAST FERRIES ANDROS αναχώρησε στις 13:15, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο.

Παράλληλα, το πλοίο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. της ίδιας εταιρείας, ξεκίνησε το ταξίδι του στις 13:00. Οι προορισμοί του ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. περιλαμβάνουν την Τήνο, τη Μύκονο, τη Νάξο και την Πάρο, εξυπηρετώντας έτσι ένα ευρύ φάσμα επιβατών που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν προς τις Κυκλάδες.

Οι αναχωρήσεις της SEAJETS από τον Πειραιά

Η εταιρεία SEAJETS γνωστοποίησε επίσης τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες από το λιμάνι του Πειραιά. Το WORLDCHAMPION JET αναχώρησε ήδη στις 11:30 το πρωί, με κατεύθυνση την Πάρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο, καλύπτοντας σημαντικούς προορισμούς του Αιγαίου.

Στις 14:00, το CHAMPION JET 2 πρόκειται να αναχωρήσει για Σύρο, Τήνο και Μύκονο. Αργότερα, στις 15:00, δύο ακόμη πλοία της SEAJETS θα ξεκινήσουν τα δρομολόγιά τους: το EUROCHAMPION JET για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη, και το CHAMPION JET 1 για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο, προσφέροντας έτσι πολλαπλές επιλογές για ταξίδια σε διάφορα νησιά.

Δρομολόγια SEAJETS από το Λαύριο

Εκτός από τον Πειραιά, η SEAJETS έχει προγραμματίσει αναχωρήσεις και από το λιμάνι του Λαυρίου. Συγκεκριμένα, στις 15:00 το απόγευμα, το πλοίο TERA JET 2 θα αναχωρήσει με προορισμό την Τήνο και τη Μύκονο, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό που επιθυμεί να μεταβεί στα συγκεκριμένα νησιά.

Την ίδια ώρα, στις 15:00, από το Λαύριο θα αναχωρήσει και το πλοίο SUPERSTAR. Οι προορισμοί του SUPERSTAR περιλαμβάνουν την Άνδρο και την Τήνο, ενισχύοντας τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από το Λαύριο προς τα νησιά των Κυκλάδων, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου.

Σύσταση προς τους επιβάτες

Λόγω των συνεχών τροποποιήσεων και της δυναμικής φύσης των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, οι επιβάτες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται διαρκώς και πριν από κάθε μετακίνηση.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, συνιστάται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν απευθείας με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με τις οποίες έχουν κλείσει εισιτήρια ή με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων τους.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr