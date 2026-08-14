Επιστροφή της ζέστης μετά τον δροσερό Δεκαπενταύγουστο: Η νέα πρόγνωση

Η θερμοκρασία στην Ελλάδα έχει σημειώσει πτώση τις τελευταίες ημέρες, με τα ισχυρά μελτέμια να δημιουργούν έναν «δροσερό» Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ζέστη αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ισχύει προειδοποίηση για βόρειους ανέμους που φτάνουν έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται από 28 έως 32 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει έως 34-36 βαθμούς στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 24 έως 32 βαθμούς.

Καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο

Αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου, η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με πιθανές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα δυτικά ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου, με σταδιακή εξασθένηση. Για το Σάββατο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά με 4 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά με 5 έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά με 8 και πιθανώς πρόσκαιρα με 9 μποφόρ. Την Κυριακή, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να μειώνεται: στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί στα 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η πλήρης εξομάλυνση των καιρικών συνθηκών αναμένεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τους ανέμους να είναι μεταβλητοί και σαφώς ασθενέστεροι, στα 3 με 4 μποφόρ. Αυτή η υποχώρηση του μελτεμιού θα επιτρέψει τη θερμοκρασία να αρχίσει ξανά την ανοδική της πορεία.

Αναμενόμενη άνοδος της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η περίοδος 12-16 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ενισχυμένο μελτέμι, με τη διάμεσο του μέσου ανέμου να φτάνει τα 7 μποφόρ και τις ριπές να κορυφώνονται γύρω στις 13-15 Αυγούστου. Μετά τις 16 Αυγούστου, το μελτέμι αναμένεται να εξασθενήσει, επιτρέποντας στη θερμοκρασία να αρχίσει να ανεβαίνει ξανά. Στην Αθήνα, η άνοδος αναμένεται να ξεκινήσει από τις 17 Αυγούστου, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 33-35 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του τρέχοντος δεκαημέρου.

Αυτή η κατάσταση είναι χαρακτηριστική του ελληνικού καλοκαιριού, καθώς το ισχυρό μελτέμι μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, περιορίζοντας τη μέγιστη θερμοκρασία. Όταν το μελτέμι υποχωρεί, η ηλιακή θέρμανση αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

???? ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026: ΘΕΡΜΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΥΓΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

✅Για τον Σεπτέμβριο 2026 ακολουθήσαμε μια συνδυαστική μεθοδολογία, ώστε οι εποχικές προβλέψεις του ECMWF/Copernicus να προσαρμοστούν καλύτερα στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες. Ως βάση χρησιμοποιήσαμε… pic.twitter.com/H91nzfwWBt — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 14, 2026

Μακροπρόθεσμες προγνώσεις για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Το meteo.gr, μέσω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει εκδώσει μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουλίου, ο Αύγουστος αναμένεται θερμότερος από το κανονικό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων να δείχνει μέση θερμοκρασία υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου αναφοράς 1993-2016.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και για τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που εκδόθηκαν στις αρχές Αυγούστου, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου αναμένεται να είναι θερμότερος του κανονικού, με μέση θερμοκρασιακή απόκλιση περίπου +1,03°C. Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, συνδύασε τις εποχικές προβλέψεις με τις 50ετείς κλιματικές τιμές της ΕΜΥ για 40 σταθμούς σε όλη τη χώρα. Η επεξεργασία του δείχνει ότι το θερμό σήμα είναι σαφές σε όλη την Ελλάδα, με μέση απόκλιση περίπου +0,78 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Κρήτη και Αιγαίο. Ταυτόχρονα, αναμένονται αυξημένα επίπεδα υετού, με μέση θετική απόκλιση περίπου 76% σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα βροχής.

Και οι δύο εκτιμήσεις υποδεικνύουν έναν θερμότερο Σεπτέμβριο.