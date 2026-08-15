Συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο έως τις 13:00 – Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στον Πειραιά

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τη 1 το μεσημέρι. Παράλληλα, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί ακυρώσεις και τροποποιήσεις στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις των πλοίων.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Αυτό κρίνεται απαραίτητο πριν τη μετάβασή τους στα λιμάνια, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

Απαγορευτικό απόπλου σε ραφήνα και λαύριο

Το απαγορευτικό απόπλου επηρεάζει σημαντικό μέρος των δρομολογίων των πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα πλοία στα συγκεκριμένα λιμάνια θα παραμείνουν δεμένα τουλάχιστον έως τις 13:00. Μετά από αυτή την ώρα, αναμένεται να γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια που έχουν προορισμό το Μαρμάρι. Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια έχουν επηρεαστεί από την απαγόρευση απόπλου.

Τροποποιήσεις δρομολογίων στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά, οι επιβάτες αντιμετωπίζουν ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Από τον Πειραιά αναχωρούν κανονικά τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, για τους υπόλοιπους προορισμούς, συνιστάται η επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τις ώρες αναχώρησης όσο και τον τρόπο εκτέλεσης των δρομολογίων. Το Λιμενικό έχει απευθύνει έκκληση στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται εγκαίρως.

Η πρόγνωση των ανέμων

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Στα δυτικά πελάγη, οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο, όπου φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ και πρόσκαιρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Στις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματα των περιοχών αυτών θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις να εμφανίζονται τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ το πρωί.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θεσσαλία. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, φαινόμενα αναμένονται και σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Θερμοκρασίες και φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά, στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit