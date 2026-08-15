Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου

Ο Δεκαπενταύγουστος, το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τους πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν, ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι, καθώς και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά, η έντασή τους θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα κυμανθούν μεταξύ 5 και 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι τοπικά 8 μποφόρ, με πιθανότητα να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν γενικά από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τοπικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες. Αυτό το σκηνικό θα συνοδευτεί από πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θεσσαλία. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί, με ένταση 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη τιμή στα ανατολικά και βόρεια να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, έντασης 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Μακεδονία, Θράκη και Ιόνιο

Στην κεντρική Μακεδονία, ο καιρός θα έχει λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στην περιοχή θα είναι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα έως τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα Νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Συνθήκες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο

Στη Θεσσαλία, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού. Για την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, όπως και στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit