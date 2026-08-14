Ο καιρός τον δεκαπενταύγουστο και η εξέλιξη της ζέστης έως τις 25 αυγούστου

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου έδωσε στη δημοσιότητα την πρόγνωση του καιρού για το διάστημα από τις 15 έως τις 25 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αστάθεια τον Δεκαπενταύγουστο, με τοπικές βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Μετά τις 16 Αυγούστου, ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση, ενώ η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση ενός νέου κύματος καύσωνα.

Ο καιρός τον δεκαπενταύγουστο

Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός στη χώρα μας θα παρουσιάσει αστάθεια. Τοπικές βροχές αναμένονται στη δυτική και ανατολική Θεσσαλία, στη δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, καθώς και στη νότια Πελοπόννησο. Παράλληλα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες.

Η ένταση του ανέμου προβλέπεται να αγγίξει τα 7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται ριπές οι οποίες θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, τον Δεκαπενταύγουστο δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να φτάνει στο Αιγαίο και στα ορεινά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη της θερμοκρασίας μετά τις 16 αυγούστου

Από τις 16 Αυγούστου και έπειτα, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει βελτίωση σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι μπόρες και οι βροχές που θα έχουν εκδηλωθεί θα μετατοπιστούν ανατολικά, επηρεάζοντας λιγότερες περιοχές.

Τις υπόλοιπες μέρες, έως και τις 25 του μήνα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεν αποκλείεται η ύπαρξη ενός νέου κύματος καύσωνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η γενική τάση της θερμοκρασίας στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας

Ο Σάκης Αρναούτογλου εξήγησε την κίνηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αναφέροντας ότι θα παρουσιάσει πτώση προς τα μέσα Αυγούστου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια νέα σταδιακή άνοδος.

Το μετεώγραμμα που δημοσιεύτηκε δείχνει πώς αναμένεται να κινείται η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας από μέρα σε μέρα, υποδεικνύοντας τη γενική τάση. Για παράδειγμα, αν εμφανίζονται 35 βαθμοί, αυτό σημαίνει ότι σε πολλές πεδινές περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα κινείται περίπου σε αυτό το επίπεδο.

Σε κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα και μέσα στα κέντρα μεγάλων πόλεων, η θερμοκρασία μπορεί να είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη, ενώ τοπικά σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές μπορεί να φτάσει έως και 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη. Αντίθετα, στα ορεινά και στα παράκτια τμήματα, η θερμοκρασία μπορεί να είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Το κύριο στοιχείο που παρακολουθείται είναι αν η θερμοκρασία ανεβαίνει, πέφτει ή παραμένει σταθερή τις επόμενες ημέρες, με το μετεώγραμμα να δείχνει υποχώρηση της ζέστης προς τα μέσα της περιόδου και στη συνέχεια μια νέα σταδιακή άνοδο.

Το φαινόμενο el niño και οι επιπτώσεις του

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη που αφορά το κλίμα, ο δείκτης Niño 3.4 καταγράφει νέα σημαντική άνοδα. Αυτό προκύπτει από ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία έγινε στις 14 Αυγούστου.

Η απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην κεντρική τροπική ζώνη του Ειρηνικού έφτασε τους +2,6℃, ενώ πριν από 30 ημέρες βρισκόταν στους +2℃. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή, καθώς οι συνθήκες El Niño χαρακτηρίζονται από θετικές αποκλίσεις που ξεκινούν από +0,5℃ και πάνω. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου.

Το φαινόμενο El Niño παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα καιρικά και κλιματικά πρότυπα σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Ο κ. Λαγουβάρδος προτρέπει τους πολίτες να παρακολουθούν το Παρατηρητήριο El Niño της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη σελίδα: https://meteo.gr/elnino/.

Με πληροφορίες από Dnews

Φωτογραφία: Dnews