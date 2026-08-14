Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων. Αλλαγές και στον Πειραιά

Σημαντικές αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν προκληθεί από τους θυελλώδεις ανέμους που πλήττουν το Αιγαίο, με την ένταση τους να φτάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω των ακτοπλοϊκών εταιρειών και των τοπικών λιμεναρχείων.

Αυτή τη στιγμή, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση συνεχίζεται κανονικά, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Ακυρώσεις δρομολογίων

Το πλοίο «Blue Star Paros», που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών. Επίσης, ακυρώθηκε το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ορισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στους προορισμούς και στους κατάπλους, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική, με τις αποφάσεις για την εκτέλεση ή τροποποίηση των δρομολογίων να εξαρτώνται από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Αυξημένη κίνηση και έξοδος

Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων είχε ήδη ξεκινήσει από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, μεταφέροντας 23.665 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια με 8.589 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, 15 δρομολόγια μετέφεραν 7.267 επιβάτες, και από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία με 2.754 επιβάτες. Η σημερινή έξοδος εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη των ανέμων, καθώς η συνέχιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών μπορεί να προκαλέσει νέες τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις.

Καιρικές συνθήκες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στα δυτικά και 5 έως 7 στα ανατολικά, φτάνοντας έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυμαίνοντας από 28 έως 32 βαθμούς, με τοπικά 34 έως 36 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.





ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 15-08-2026 (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.