Εξέλιξη θυελλωδών ανέμων: Ακραίος κίνδυνος φωτιάς σε Αττική και άλλες περιοχές

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν τη χώρα. Οι άνεμοι αναμένονται να κορυφωθούν αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, με ριπές που θα φτάσουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Καιρικές συνθήκες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, οι καιρικές συνθήκες θα είναι οι εξής:

α. Σήμερα, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα είναι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι στη Θράκη θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου οι ριπές θα φτάσουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, με τοπικά φαινόμενα 9 μποφόρ στην ανατολική και νότια Αττική. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη, οι βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια, οι άνεμοι θα φτάσουν 6 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο, οι εντάσεις θα είναι 7 έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, το πρωί οι εντάσεις θα παραμείνουν στα 6 έως 7 μποφόρ.

Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα

Σύμφωνα με το Meteo, από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, το μελτέμι θα ενισχυθεί, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ και από την Παρασκευή τα 7 έως 8 μποφόρ. Οι ριπές αναμένονται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Στους χάρτες που παρατίθενται, καταγράφονται οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης και της Παρασκευής στην Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και τις Βορειοδυτικές Κυκλάδες. Την Πέμπτη, οι ριπές αναμένονται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα σε περιοχές της Βοιωτίας, της Αττικής, στη Δίρφη και στα νότια τμήματα της Εύβοιας. Την Παρασκευή, οι ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα θα εντοπίζονται στη Νότια Εύβοια και τη Νοτιοδυτική Άνδρο.

Ισχυρές ριπές αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

???? Προσοχή ‼️

???? Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς 5️⃣ - Κατάσταση Συναγερμού σήμερα 13/08 σε #Αττική #Αργολίδα???? #Λέσβο????περιοχές #Βοιωτίας #Εύβοιας #Κορινθίας και πολύ υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας



???? Απέχουμε από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει #πυρκαγιά❗… pic.twitter.com/hrIUC7dwbo — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για την Αττική και τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 4) ισχύει για πολλές περιοχές της χώρας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε τη μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και την έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Επίσης, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές: