Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία μέσα σε 24 ώρες

Συναγερμός σήμανε εκ νέου στις αρχές της Βρετανίας την Παρασκευή, μετά από έναν νέο εκτροχιασμό τρένου, ο οποίος είναι ο δεύτερος που καταγράφεται μέσα σε μόλις 24 ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στο Γουίκφορντ του Έσεξ, και αφορά αμαξοστοιχία της Greater Anglia. Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός σοβαρού ατυχήματος που συνέβη την προηγούμενη ημέρα, προκαλώντας ανησυχία στους βρετανικούς σιδηροδρόμους.

Νέος εκτροχιασμός στο Γουίκφορντ του Έσεξ

Το νέο περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα (9 π.μ. ET) την Παρασκευή, νότια του σταθμού του Γουίκφορντ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, οι πίσω συρμοί ενός επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν, αλλά παρέμειναν σε όρθια θέση. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το συμβάν.

Η αστυνομία, μαζί με διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία, έσπευσαν άμεσα στον τόπο του ατυχήματος. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τμήμα του τρένου εκτός των σιδηροτροχιών, ενώ, σύμφωνα με τους «Financial Times», ο συρμός φαίνεται να έχει έρθει σε επαφή με στύλο του συστήματος ηλεκτροκίνησης.

Άμεσες αντιδράσεις και διακοπές δρομολογίων

Μετά τον εκτροχιασμό στο Γουίκφορντ, η εταιρεία Greater Anglia διέκοψε την κυκλοφορία στη γραμμή μεταξύ Shenfield και Southend Victoria. Μέσω της ιστοσελίδας της, η εταιρεία ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δρομολογίων μεταξύ Southend Victoria και London Liverpool Street, καλώντας τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν στην περιοχή μέχρι νεωτέρας. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο περιστατικό.

Το προηγούμενο ατύχημα στο ανατολικό Σάσεξ

Ο νέος εκτροχιασμός έρχεται λιγότερο από 24 ώρες μετά από ένα άλλο σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα που συνέβη την Πέμπτη το απόγευμα, κοντά στο Λιούις, στο Ανατολικό Σάσεξ, περίπου 74 χιλιόμετρα νότια του Λονδίνου. Εκεί, ένα επιβατικό τρένο της Southern Rail, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο Βικτόρια – Ίστμπουρν και μετέφερε περίπου 150 ανθρώπους, βγήκε από τις ράγες λίγο πριν φτάσει στο Λιούις.

Στο ατύχημα της Πέμπτης, τα τρία τελευταία βαγόνια ανατράπηκαν, με ένα από αυτά να καταλήγει στην πλαγιά δίπλα στη γραμμή. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, εκ των οποίων δύο υπέστησαν σοβαρά τραύματα και ακόμη εννέα λιγότερο σοβαρά. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο μέσα σε περίπου τρεις ώρες. Η Rail Accident Investigation Branch έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσει τι προκάλεσε τον πρώτο εκτροχιασμό.

Οι έρευνες για τα αίτια και ο παράγοντας της ζέστης

Οι έρευνες για τα αίτια και των δύο εκτροχιασμών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η υπερβολική ζέστη που μαστίζει αυτή τη στιγμή την Αγγλία θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας. Η νοτιοανατολική Αγγλία βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες.

Ο John Lawrence, πρόεδρος του Τεχνικού Δικτύου Σιδηροδρόμων του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας, δήλωσε στο Science Media Center ότι «εάν το πρόβλημα είναι η απώλεια ευθυγράμμισης των γραμμών, τότε θα μπορούσε να είναι η θερμική διαστολή στις ράγες που προκαλεί την κάμψη των ραγών». Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτό το άγχος μπορεί να επιδεινωθεί από πολλαπλές ημέρες και βράδια ζέστης, που δεν επιτρέπουν τη διάχυση της θερμότητας». Η Network Rail είχε ήδη προειδοποιήσει ότι σε συνθήκες έντονης ζέστης οι σιδηροτροχιές μπορούν να θερμανθούν πολύ περισσότερο από τον αέρα και, σε ακραίες περιπτώσεις, να παραμορφωθούν. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη διαπίστωση ότι η ζέστη προκάλεσε κάποιον από τους δύο εκτροχιασμούς.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki