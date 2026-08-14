Σεπτέμβριος 2026: Θερμότερος και πιο βροχερός από το κανονικό

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τον προσεχή Σεπτέμβριο, οι θερμοκρασίες αναμένονται υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο συχνές. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει για τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνδυαστική μεθοδολογία, όπου τα εποχικά δεδομένα του ECMWF/Copernicus προσαρμόστηκαν στα ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκαν οι 50ετείς κλιματικές τιμές της ΕΜΥ από 40 σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Θερμοκρασία και υετός

Η εικόνα για τη θερμοκρασία είναι ξεκάθαρη, με θετικό σήμα να καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα. Η μέση απόκλιση υπολογίζεται περίπου στους +0,78°C, με την τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες να είναι πιο έντονη κυρίως στην Κρήτη και το Αιγαίο. Αυτό υποδηλώνει ότι ο Σεπτέμβριος έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι θερμότερος από το κανονικό.

Από την άλλη πλευρά, η εποχική πρόγνωση δείχνει επίσης θετικό σήμα για τον υετό, με μέση απόκλιση περίπου στο +76%. Ωστόσο, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι αυτή η εκτίμηση έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Το υψηλό ποσοστό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε βροχερό καιρό καθημερινά, αλλά ότι ο συνολικός υετός του μήνα θα μπορούσε να είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Συμπεράσματα από την ανάλυση

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Για τον Σεπτέμβριο 2026 ακολουθήσαμε μια συνδυαστική μεθοδολογία, ώστε οι εποχικές προβλέψεις του ECMWF/Copernicus να προσαρμοστούν καλύτερα στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες. Ως βάση χρησιμοποιήσαμε τις 50ετείς κλιματικές τιμές της ΕΜΥ για 40 σταθμούς. Για τη θερμοκρασία υπολογίσαμε την ανωμαλία του C3S σε σχέση με το αντίστοιχο hindcast και την προσθέσαμε στην κλιματική μέση τιμή κάθε σταθμού. Για τον υετό χρησιμοποιήσαμε τον λόγο forecast/hindcast και τον εφαρμόσαμε στις κλιματικές τιμές βροχής της ΕΜΥ».

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος πιθανότατα θα είναι θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά.