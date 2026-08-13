Θερμός Σεπτέμβριος: Τι δείχνουν οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Ο ερχόμενος Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι θερμότερος από το κανονικό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα, το 85% των διαθέσιμων σεναρίων υποδεικνύει ότι η μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις κυμαίνονται: 34% για αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, 35% για αποκλίσεις μεταξύ 1 και 2°C, και 16% για αποκλίσεις άνω των 2°C. Αντίθετα, οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις είναι 13% για αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και 2% για αποκλίσεις άνω του 1°C. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων καταγράφει αύξηση κατά +1.03°C.

Γενική εικόνα για την Ευρώπη

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας του Σεπτεμβρίου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως προκύπτει από τη μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων σύμφωνα με το Meteo. Θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε ολόκληρη την ήπειρο, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, που ξεπερνούν τους +2°C, να καταγράφονται στη Γαλλία και σε περιοχές της ανατολικής Ευρώπης.

Αυτή η πρόγνωση βασίζεται σε 400 πιθανά σενάρια που προέρχονται από 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημείωση για τις προβλέψεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις συνοδεύονται από μεγάλη αβεβαιότητα και αποσκοπούν στην εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση, εξαιτίας της επίδρασης διαφόρων καιρικών συστημάτων, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.