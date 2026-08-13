Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πέντε ακόμη περιοχές: Ο καιρός σήμερα

Η Πέμπτη 13 Αυγούστου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ο ακραίος κίνδυνος ισχύει για την Αττική, καθώς και για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) έχει προβλεφθεί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε τη μέγιστη ετοιμότητα από τον κρατικό μηχανισμό και την έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με σκοπό τη μείωση του χρόνου αντίδρασης. Επιπλέον, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη προσοχή.

Περιοχές με ακραίο κίνδυνο

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) - Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας) - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Αντίστοιχα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) αναμένεται στις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων) - Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) - Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας) - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) - Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος) - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Κινητοποίηση και προετοιμασία

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί:

- Η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) - Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) - Οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου - Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου - Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα κατάλληλα υλικά και μέσα για την ετοιμότητα απέναντι σε επαπειλούμενο κίνδυνο. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης και υποστήριξης για τη μείωση των επιπτώσεων από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.

Πρόγνωση καιρού

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στα δυτικά, 6 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Στερεά θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Καιρός ανά περιοχή

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. - **Άνεμοι:** Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι:** Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 22 έως 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια. - **Άνεμοι:** Βόρειοι βορειοανατολικοί. - **Θερμοκρασία:** Αναμένονται παρόμοιες θερμοκρασίες με τις προηγούμενες περιοχές.