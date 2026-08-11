Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Ισχυροί άνεμοι, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται αρκετές ζεστές ημέρες, με μια αρχική μικρή πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και ουσιαστική υποχώρηση από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, οι μελτέμι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά έως θυελλώδη στο Αιγαίο, με μικρές αυξομειώσεις στην έντασή τους. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουμε την Πέμπτη, και ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυσμενές πυρομετεωρολογικό περιβάλλον, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης οποιασδήποτε εστίας πυρκαγιάς. Παράλληλα, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως την Παρασκευή, με έντονο χαρακτήρα σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Τρίτη

Σήμερα, Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι πιο τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε γενικές γραμμές, με τους βοριάδες να είναι ελαφρώς εξασθενημένοι σε σχέση με χθες, αλλά τοπικά πολύ ισχυροί.

Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις κοντά στα 5 με 6 μποφόρ από το βορειοανατολικό Αιγαίο έως τη θάλασσα των Κυθήρων, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Οι υψηλότερες εντάσεις θα παρατηρούνται στην Αττική, τη νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Καθώς προχωρά η ημέρα, αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση, με τις υψηλές εντάσεις να περιορίζονται κυρίως στη νότια Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες, η δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες, μη ξεπερνώντας τους 35 με 36 βαθμούς.

Τετάρτη

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ελαφρώς, με τους ισχυρότερους να εντοπίζονται κυρίως στη νότια Εύβοια, την ανατολική Αττική και τις Κυκλάδες, όπου θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Αυτή η ημέρα θα είναι προθάλαμος για την ενίσχυση των βόρειων ανέμων, που αναμένονται την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, με τοπικές υπερβάσεις στους 38 με 39 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και τις πεδιάδες της Μακεδονίας.

Πέμπτη

Από την Πέμπτη, η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος και θα ξεκινήσει η πτώση της θερμοκρασίας, καθώς θα επηρεαστούμε από έναν ισχυρό αντικυκλώνα που κινείται ανατολικά. Αυτό θα οδηγήσει σε μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή η κατάσταση θα έχει διπλό αποτέλεσμα: θα ενισχυθεί το βόρειο ρεύμα λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς πίεσης και θα ξεκινήσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή από την Παρασκευή. Από το μεσημέρι της Πέμπτης, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία.

Οι μελτέμι θα επηρεάσουν πλέον και τις ηπειρωτικές περιοχές, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά τα 8. Στη δυτική Ελλάδα, η ζέστη θα παραμείνει, με θερμοκρασίες κοντά στους 37 με 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά θα έχει ήδη ξεκινήσει η πτώση, με μέγιστες κοντά στους 33 με 35 βαθμούς.

Παρασκευή

Την Παρασκευή, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, η αλλαγή θα είναι πιο αισθητή, καθώς οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα εισχωρήσουν βαθύτερα στη χώρα μας. Αυτό θα ενισχύσει την αστάθεια και θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, με έμφαση στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή, με τις μέγιστες στα ανατολικά να υποχωρούν στους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στη δυτική χώρα θα παραμείνουν υψηλότερες, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ, κυρίως προς το στενό του Καφηρέα, με πιθανές επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η συνδυασμένη επίδραση των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης θα δημιουργήσει επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καθώς οποιαδήποτε εστία πυρκαγιάς μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα.

Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο οι πολύ ισχυροί έως πολύ θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχιστούν, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Έτσι, ο φετινός Δεκαπενταύγουστος θα κυλήσει συνολικά με αρκετά πιο δροσερές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και με πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ σταδιακά φαίνεται να ξεκινά και μια μικρή αποκλιμάκωση της έντασης των βοριάδων. Παρ’ όλα αυτά, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται να ξεκινά εκ νέου σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ – Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14-08-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.