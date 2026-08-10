Καθώς πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει δύο διαφορετικές όψεις. Το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή να γίνεται πιο αισθητή από την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, οι θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά θα κυμανθούν από 30 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Πέμπτη, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κατευθυνθούν προς τη χώρα. Η πιο σημαντική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, προσφέροντας ένα πιο δροσερό σκηνικό για τον Δεκαπενταύγουστο.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Το ισχυρό μελτέμι αποτελεί έναν παράγοντα που απαιτεί προσοχή, καθώς οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι μπορεί να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί κατά τις ημέρες μετακινήσεων για τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς και κατά την επιστροφή των εκδρομέων.

Αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη οι νεφώσεις θα συνδέονται με την επικράτηση των βορείων ανέμων, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα παρατηρηθεί περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή της Πίνδου.

Οι άνεμοι θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ημέρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του στενού του Καφηρέα, επηρεάζοντας τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες. Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένονται στην Άνδρο και την Τήνο, ενώ στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι θα κυμαίνονται από 6 έως 7 μποφόρ.

Υψηλές θερμοκρασίες και κίνδυνος πυρκαγιών

Παρά τους ισχυρούς βοριάδες, η ζέστη θα παραμείνει αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη δυτική Ελλάδα και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές μπορεί να αγγίξουν τους 39. Στα βόρεια ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 36 έως 37 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 37 βαθμούς.

Στα νησιά του Αιγαίου, το μελτέμι θα περιορίσει τις θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες να παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς. Ωστόσο, στα Δωδεκάνησα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες, καθώς θερμές αέριες μάζες από την Τουρκία θα επηρεάσουν την περιοχή.

Η Αναστασία Τυράσκη επισήμανε ότι, παρά την δροσιστική επίδραση του μελτεμιού σε πολλές περιοχές, σε άλλες μπορεί να είναι θερμό και ξηρό, λόγω των καταβατικών ανέμων. Αυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο, αλλά με μικρότερη ένταση σε σχέση με σήμερα, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς.

Η Τετάρτη δεν θα φέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις, με το μελτέμι να παραμένει ενισχυμένο και στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την περιοχή κοντά στην Αττική, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή στον καιρό αναμένεται την Πέμπτη, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν την κάθοδο πιο δροσερών αέριων μαζών προς την Ελλάδα, με το μελτέμι να συμβάλλει στη μεταβολή των θερμοκρασιών.

Η πτώση θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά να περιορίζονται στους 30-32 βαθμούς και στη δυτική Ελλάδα να κυμαίνονται από 30 έως 36 βαθμούς. Την ίδια ημέρα, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με το μελτέμι στο Αιγαίο να φτάνει έως και 9 μποφόρ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κατά την περίοδο των μετακινήσεων για τον Δεκαπενταύγουστο.

Στη συνέχεια, οι άνεμοι αναμένονται να αρχίσουν να εξασθενούν, με τον Δεκαπενταύγουστο και το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις υψηλές τιμές που θα έχουν προηγηθεί.