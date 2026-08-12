Στις 12 Αυγούστου 2026, αναμένεται να συμβεί μία από τις πιο εντυπωσιακές αστρονομικές εκδηλώσεις του έτους, η ολική ηλιακή έκλειψη. Ωστόσο, η ορατότητα του φαινομένου από την Ελλάδα θα είναι περιορισμένη, καθώς η χώρα δεν βρίσκεται εντός της ζώνης ολικότητας.

Η ολική έκλειψη θα διαρκέσει μόνο για λίγα λεπτά και θα είναι οριακά ορατή κυρίως από τη βορειοδυτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Ήλιος δεν θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, με αποτέλεσμα μόνο ορισμένα τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας να έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μια πολύ μικρής κλίμακας μερική έκλειψη, λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου.

Χρονοδιάγραμμα του φαινομένου

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, είναι σημαντικό να προσέξουν τους χρόνους, καθώς η διάρκεια της ορατότητας είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

- Έναρξη μερικής έκλειψης: Περίπου στις 20:30 - Λήξη: Περίπου στις 20:40

Οι ακριβείς ώρες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας η έκλειψη δεν θα είναι καν ορατή. Η παρατήρηση θα είναι δύσκολη, καθώς ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, απαιτώντας καθαρό ουρανό και ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση.

Αναλυτικά

Στις 12 Αυγούστου αναμένεται να λάβει χώρα ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, καθώς η Σελήνη θα περάσει ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο κατά μήκος μιας στενής ζώνης του πλανήτη. Η πορεία της ολικής έκλειψης θα ξεκινήσει από τη βόρεια Ρωσία και, διασχίζοντας τον Αρκτικό Ωκεανό, θα κινηθεί κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Γροιλανδίας με ταχύτητα που θα ξεπερνά τα 3.400 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτή την περιοχή, το μεγαλύτερο διάστημα ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα πριν η σκιά κατευθυνθεί νοτιότερα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Στη συνέχεια, το φαινόμενο θα γίνει ορατό από κατοικημένες περιοχές, προσφέροντας ιστορικές στιγμές για ορισμένες χώρες. Στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, η ολικότητα θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από ένα λεπτό, αποτελώντας την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου ορατή από τη χώρα μετά το 1954, με την επόμενη να τοποθετείται χρονικά το 2196. Ακολούθως, η σκιά θα διασχίσει εκ νέου τον Ατλαντικό και θα φτάσει στη βόρεια Ισπανία, αγγίζοντας το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας και ολοκληρώνοντας τη διαδρομή της στις Βαλεαρίδες Νήσους κατά τη δύση του Ήλιου. Παράλληλα, ως μερική έκλειψη θα γίνει αισθητή σε ευρύτερες περιοχές, όπως ο Καναδάς, η Αλάσκα, οι ΗΠΑ, η Αφρική, καθώς και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα αγγίξει το 90% έως 96%.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, οι παρατηρητές εντός της ζώνης θα βιώσουν θεαματικές περιβαλλοντικές αλλαγές, καθώς το φως της ημέρας θα υποχωρήσει απότομα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και το τοπίο θα θυμίζει σούρουπο. Η πλήρης κάλυψη του Ήλιου θα καταστήσει ορατό το ηλιακό στέμμα —την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου— παρέχοντας στους επιστήμονες τη σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν δυσπρόσιτα ηλιακά φαινόμενα. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη χρήσης ειδικών γυαλιών έκλειψης ή ηλιακών φίλτρων καθ' όλη τη διάρκεια της μερικής φάσης για την αδιαμόρφωτη προστασία της όρασης, επιτρέποντας την παρατήρηση με γυμνό μάτι αποκλειστικά και μόνο κατά τα ελάχιστα λεπτά της πλήρους ολικότητας.

Ιδανικές περιοχές παρατήρησης

Οι καλύτερες πιθανότητες για παρατήρηση εντοπίζονται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, με την Κέρκυρα και τμήματα της Ηπείρου να προσφέρουν τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Υπάρχουν επίσης θεωρητικές πιθανότητες για περιοχές όπως η Ηγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα. Ωστόσο, το ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου θα είναι τόσο μικρό που μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Καθώς προχωράμε προς την ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα, οι πιθανότητες παρατήρησης μειώνονται δραστικά. Στην Αθήνα, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αρνητικές, καθώς η πρωτεύουσα βρίσκεται εκτός του χρήσιμου παραθύρου παρατήρησης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου να μην παρατηρήσουν καμία οπτική αλλαγή.

Περιορισμένη εμπειρία παρατήρησης

Ακόμα και στις περιοχές με τη βέλτιστη ορατότητα, η εμπειρία δεν θα είναι συγκρίσιμη με το εντυπωσιακό σκοτείνιασμα που παρατηρείται στις περιοχές της ολικότητας. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, αναμένεται ότι μόλις το 2% του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αισθητό σκοτάδι ούτε κάποια εμφανής μεταβολή στο φως της ημέρας. Για τους παρατηρητές, η Σελήνη θα φαίνεται να αφαιρεί ένα μικρό κομμάτι από την άκρη του Ήλιου, απαιτώντας προσοχή και κατάλληλα φίλτρα για να καταγραφούν οι τελευταίες στιγμές πριν το ηλιοβασίλεμα.