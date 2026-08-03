Νέος καύσωνας «κλειδώνει» πριν τον Δεκαπενταύγουστο

Αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον καιρό, καθώς μετά από μια μικρή ανάπαυλα με λιγότερους ανέμους, εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο καύσωνα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα, με την κορύφωση της να αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Από σήμερα έως την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή, σε περιοχές που ευνοούνται από τη ζέστη, δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Κίνδυνοι από την αύξηση της θερμοκρασίας

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας και της επιστροφής των ισχυρών ανέμων από τα μέσα της εβδομάδας δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό, συνιστούν αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.