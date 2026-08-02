Βούλιαξαν τα λιμάνια της Αττικής: Πάνω από 60.000 εκδρομείς σε μία μέρα – Στο κόκκινο η κίνηση και σήμερα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κορύφωση της μεγάλης θερινής εξόδου, με δεκάδες χιλιάδες αδειούχους του Αυγούστου να εγκαταλείπουν μαζικά το λεκανοπέδιο. Η επιβατική κίνηση στα τέσσερα βασικά λιμάνια της Αττικής αγγίζει επίπεδα ρεκόρ, ενώ το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε κατάσταση ενισχυμένης ετοιμότητας, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας για να διασφαλιστεί η ομαλή επιβίβαση ταξιδιωτών και οχημάτων.

Πάνω από 61.800 αναχωρήσεις μέσα σε 24 ώρες

Τα στοιχεία για τις μετακινήσεις του Σαββάτου 1ης Αυγούστου επιβεβαιώνουν ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα αποτελεί παραδοσιακά την «καρδιά» των καλοκαιρινών διακοπών. Συνολικά, περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα για τα ελληνικά νησιά.

Η ακριβής εικόνα της κίνησης ανά λιμάνι:

Πειραιάς (Αιγαίο & Κρήτη) : Πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων με 29.966 επιβάτες.

: Πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων με 29.966 επιβάτες. Αργοσαρωνικός : Εκτελέστηκαν 57 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.586 επιβάτες.

: Εκτελέστηκαν 57 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.586 επιβάτες. Ραφήνα : Πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια με 11.324 επιβάτες, κυρίως προς Κυκλάδες.

: Πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια με 11.324 επιβάτες, κυρίως προς Κυκλάδες. Λαύριο: Σημειώθηκαν 14 απόπλοι με 8.976 επιβάτες.

Στο «κόκκινο» τα λιμάνια και σήμερα – Ο σχεδιασμός των δρομολογίων

Η μαζική φυγή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου. Οι πληρότητες στα πλοία αγγίζουν το 100%, ενώ οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Πειραιάς : 23 προγραμματισμένα δρομολόγια για Αιγαίο και Κρήτη, καθώς και 55 αναχωρήσεις για Αργοσαρωνικό (31 με ταχύπλοα και 24 με συμβατικά πλοία).

: 23 προγραμματισμένα δρομολόγια για Αιγαίο και Κρήτη, καθώς και 55 αναχωρήσεις για Αργοσαρωνικό (31 με ταχύπλοα και 24 με συμβατικά πλοία). Ραφήνα : 15 προγραμματισμένα δρομολόγια.

: 15 προγραμματισμένα δρομολόγια. Λαύριο: 13 αναμενόμενοι απόπλοι πλοίων.

Οδηγίες από το Λιμενικό για τους ταξιδιώτες

Λόγω της εξαιρετικά αυξημένης προσέλευσης στους δρόμους που οδηγούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις, οι λιμενικές αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους εκδρομείς:

Έγκαιρη προσέλευση: Οι επιβάτες, ειδικά όσοι μετακινούνται με το όχημά τους, καλούνται να φτάνουν στα λιμάνια τουλάχιστον μία έως μία μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου.

Οι επιβάτες, ειδικά όσοι μετακινούνται με το όχημά τους, καλούνται να φτάνουν στα λιμάνια τουλάχιστον μία έως μία μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου. Συνεργασία με τα στελέχη: Ακολουθείτε τις υποδείξεις του Λιμενικού Σώματος στους χώρους επιβίβασης για την αποφυγή κυκλοφοριακού εγκλωβισμού.