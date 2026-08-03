Βελτίωση του καιρού στην αρχή του Αυγούστου

Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου φέρνει σημαντική βελτίωση στο καιρό, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε ένα φυσιολογικό μελτέμι για την εποχή.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από την Παρασκευή, ωστόσο, θα σημειωθεί νέα θερμική εισβολή, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τα 40°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για τις περιοχές

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί, βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 35°C, τοπικά 36 με 37°C στην κεντρική Μακεδονία.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 20 έως 36°C, τοπικά 37°C στα ηπειρωτικά.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι:** Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 34°C, τοπικά έως 35°C στα νότια.

### Κυκλάδες, Κρήτη - **Καιρός:** Αίθριος. - **Άνεμοι:** Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 22 έως 31°C.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός:** Αίθριος. - **Άνεμοι:** Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 22 έως 34°C.

### Αττική - **Καιρός:** Αίθριος. - **Άνεμοι:** Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 23 έως 33°C, στα ανατολικά και βόρεια έως 2°C χαμηλότερη.

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι:** Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 34°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 4/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 5/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 6/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.