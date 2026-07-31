Σάκης Αρναούτογλου: Ποιες περιοχές θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς και πού θα φυσούν άνεμοι έως 10 Μποφόρ

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το Σάββατο αναμένονται ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες είναι η νότια Εύβοια, η Αττική και η Πελοπόννησος, όπου θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, το Σάββατο αναμένεται να φτάσει τους 31 βαθμούς στα κεντρικά τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 33 βαθμών Κελσίου. Στα νότια, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στα δυτικά νησιά, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς.

Από την Κυριακή 2 Αυγούστου έως και την Τρίτη, αναμένονται ηλιοφάνεια και ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι ισχυροί έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον Αρναούτογλου, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38-39 βαθμούς το Σάββατο (9/10) και την Κυριακή (10/8).