Σήμερα, Σάββατο 1/8, η χώρα θα βρίσκεται υπό την επιρροή βόρειων ανέμων που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ η ζέστη αναμένεται να είναι έντονη, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καιρικές συνθήκες

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια και στην Κρήτη, καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια, 5 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και 7 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με τοπικά φαινόμενα έως 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα δυτικά ηπειρωτικά μεταξύ 35 και 36 βαθμών, τοπικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 28 έως 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. - **Άνεμοι**: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στα ανατολικά. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 34 με 35, τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 έως 8 μποφόρ στα ανατολικά θαλάσσια – παράκτια. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το πρωί. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά έως 9 μποφόρ το πρωί, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. - **Θερμοκρασία**: Από 22 έως 28 με 29, τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 5 με 6 έως 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 22 έως 33, τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, τοπικά έως 8 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, με 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα ανατολικά και βόρεια.

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός αύριο, Κυριακή 2/8

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, την Κρήτη καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 3/8



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 4/8

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα δυτικά το πρωί και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.