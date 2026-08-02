Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από το δελτίο καιρού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν σήμερα Κυριακή, προσφέροντας μια ανάσα στις πυροσβεστικές δυνάμεις που μάχονται στα πύρινα μέτωπα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ το πρωί στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στη δυτική Αττική, που πλήττεται από τη μεγάλη φωτιά, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναφέρει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 34 έως 36 βαθμούς, με τοπικές τιμές που θα φτάσουν τους 37 βαθμούς στα δυτικά. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Προγνώσεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με τις ανατολικές και βόρειες περιοχές να έχουν 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για γενικά αίθριο καιρό, με ανέμους νότιους νοτιοανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε άλλες περιοχές

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 35 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Για τη Δευτέρα 03-08-2026, αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 βαθμούς.

Για την Τρίτη 04-08-2026, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και πιθανές τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, για την Τετάρτη 05-08-2026, οι προβλέψεις είναι παρόμοιες με την Τρίτη, με γενικά αίθριο καιρό και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά.