Σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Ένας μισθός επιπλέον για 1.000 λίτρα

Τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα δύσκολο χειμώνα όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το ράλι των τιμών προμηνύει πως χιλιάδες νοικοκυριά θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταποκριθούν στις τσουχτερές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση που ξεπερνά τα 70 λεπτά ανά λίτρο, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν στα 1,83 ευρώ το λίτρο, ποσό που μεταφράζεται σε μια αύξηση κοντά στο 70% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Υψηλό κόστος για τη φετινή θέρμανση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, εάν η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης άνοιγε σήμερα, η τιμή του θα ανερχόταν στα 1,83 ευρώ το λίτρο. Αυτή η τιμή εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα εισοδήματα των πολιτών. Για παράδειγμα, για την προμήθεια 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, ένα νοικοκυριό θα χρειαζόταν να καταβάλει περίπου 750 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρυσι.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με την αξία ενός ολόκληρου μισθού, καθιστώντας την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης ιδιαίτερα δυσβάσταχτη για πολλούς. Η αναμενόμενη αύξηση κοντά στο 70% συγκριτικά με πέρυσι, υπογραμμίζει την οικονομική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.

Η πορεία των διεθνών τιμών

Το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αποτελεί τον κύριο παράγοντα πίσω από τις προβλεπόμενες αυξήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σε επίπεδα κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική άνοδο, καθώς μόλις πριν από 15 ημέρες, η τιμή του βρισκόταν κάτω από τα 80 δολάρια.

Στο τρέχον περιβάλλον, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Αυτή η κατάσταση συνεπάγεται περαιτέρω πίεση στις τιμές όλων των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου θέρμανσης. Οι επόμενες εβδομάδες εκτιμάται ότι θα είναι κρίσιμες για την πορεία των τιμών, με τους καταναλωτές να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Έναρξη διάθεσης και συγκρίσεις με το παρελθόν

Η επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου. Ένα βασικό ζητούμενο είναι εάν θα υπάρξει κάποια βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές μέχρι τότε, ώστε να μετριαστούν οι αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, κατά την έναρξη της διάθεσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαινόταν κατά μέσον όρο στο 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο. Εκείνη την περίοδο, η τιμή της βενζίνης ήταν στα 1,65 ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα η τιμή της οδεύει πάνω από τα 2 ευρώ, αναδεικνύοντας τη γενικότερη τάση ανόδου στις τιμές των καυσίμων.

Προηγούμενες ανατιμήσεις και παράγοντες

Πέρυσι, δεν είχαν παρατηρηθεί σημαντικές ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι που άρχισαν να εμφανίζονται παρενέργειες στην διεθνή αγορά. Οι παρενέργειες αυτές συνδέθηκαν με τις απειλές περί πολέμου στο Ιράν, γεγονός που επηρέασε την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύθηκαν το 2026, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό το γεγονός σηματοδότησε μια περίοδο έντονων αυξήσεων, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος της θέρμανσης για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Newsit