Το MEGA παρουσιάζει τις νέες σειρές μυθοπλασίας για τη σεζόν 2026-2027

Το τηλεοπτικό κανάλι MEGA προετοιμάζεται εντατικά για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027, ανακοινώνοντας συνολικά οκτώ συν δύο «χαρτιά» μυθοπλασίας. Στις προτάσεις αυτές, οι δραματικές ιστορίες κατέχουν κυρίαρχη θέση, ενώ το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με άλλες κατηγορίες σειρών. Οι επιλογές του σταθμού περιλαμβάνουν δύο βιογραφίες, εκ των οποίων η μία έχει ήδη ανακοινωθεί επισήμως, καθώς και μία ιστορική βιογραφική σειρά με θρησκευτικό πρόσημο.

«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Μια ιστορία από το παρελθόν

Μία από τις δραματικές ιστορίες που θα παρουσιάσει το MEGA είναι η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα». Η σειρά αυτή αποτελεί την οπτικοποίηση της ιστορίας που αναπτύσσεται στις σελίδες του ομότιτλου μυθιστορήματος του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μένου Σακελλαρόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Η πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από δύο σταυραδέλφια, τον Μανούσο και τον Σήφη, οι οποίοι δοκιμάζονται για τα γαλανά μάτια της Μαρκέλας. Στο φόντο της ιστορίας αναμένεται να εμφανιστεί και ένα ακόμα «μαύρο πουκάμισο». Η αφήγηση ξεκινά τη δεκαετία του 1980, όταν ένα τραυματικό περιστατικό καλύπτεται από τη σιωπή, με την ελπίδα ότι θα παραμείνει στο σκοτάδι. Ωστόσο, το παρελθόν δεν ξεχνιέται και επιστρέφει χρόνια αργότερα, με συνέπειες που θα σημαδέψουν τους πάντες.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Κώστας Κιμούλης και Μάριος Καραμάνης. Στο καστ συμμετέχουν οι Αντώνης Μυριαγκός, Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάννα Κιμούλη, Δημήτρης Καπετανάκος, Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία-Νεφέλη Δούκα, Μιχάλης Μητρούσης και άλλοι.

«Σύγκρουση»: Όρια ευθύνης και μυστικά

Μία νέα πρόταση μυθοπλασίας του MEGA, η οποία συστήνεται ως σύγχρονη ιστορία, είναι η «Σύγκρουση». Η σειρά αυτή εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Αποτελείται από μόλις οκτώ επεισόδια, στα οποία ξεδιπλώνονται ανομολόγητες επιθυμίες, ψέματα και μισές αλήθειες.

Την ιστορία της «Σύγκρουσης» υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αλέκος Κυράνης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Δημήτρη Καπουράνη, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκο Ψαρρά, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδα Κακούρη, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελο Ανδριόπουλο, Κώστα Φιλίππογλου και άλλους.

«Κάμπινγκ»: Γέλιο, δράση και διαφορετικότητα

Μια διαφορετική πρόταση έρχεται με τη σειρά «Κάμπινγκ», η οποία αποτελεί ένα «μιξ γκριλ» από κωμωδία με δόση σουρεαλισμού, περιπέτεια, αγωνία και δράση, χωρίς καθόλου δράμα. Το MEGA υπογραμμίζει ότι η σειρά υπόσχεται να χαρίσει, τη σεζόν 2026-2027, στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης, με επίκεντρο τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το σενάριο της σειράς υπογράφουν η Έλενα Σολωμού και ο Κωστής Παπαδόπουλος, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σέργιος Κωνσταντινίδης. Στο καστ συμμετέχουν οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη και άλλοι.

«Κανακαρά»: Ένα ερωτικό δράμα εποχής από το Αιγαίο

Στις νέες παραγωγές του MEGA περιλαμβάνεται και η σειρά «Κανακαρά», η οποία χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό ερωτικό δράμα εποχής. Η πλοκή της σειράς βάζει στο επίκεντρο μια ιστορία που αντλεί έμπνευση από τις παραδόσεις του Αιγαίου. Χωροταξικά, η δράση της σειράς εκτυλίσσεται στην Κάρπαθο, προσφέροντας ένα γραφικό και παραδοσιακό σκηνικό για την εξέλιξη της ιστορίας.

Πηγή: topontiki.gr