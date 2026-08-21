Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε οριστικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίνει για ακόμη μία φορά αρνητικά τα αιτήματα για αναδρομική καταβολή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας. Πρόκειται για τη δέκατη φορά που αντίστοιχες διεκδικήσεις απορρίπτονται.

Η οριστική απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με τον εργατολόγο, Γιάννη Καρούζο, η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. Με δεδομένο ότι το ζήτημα έχει κριθεί από το ανώτατο δικαστήριο, δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον περιθώριο για δικαστική επαναφορά των δώρων.

Ο κ. Καρούζος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτή η δήλωση έγινε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι ο δικαστικός αγώνας δεν μπορεί πλέον να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.

Το σκεπτικό της απόφασης

Ο εργατολόγος εξήγησε ότι η προσφυγή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς. Το πλαίσιο αυτό έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι ένα αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στον δικό του μισθό. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, επικαλέστηκε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το ΣτΕ έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τη σύγκριση των μισθολογικών αυξήσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα, επικαλούμενο και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες

Ο Γιάννης Καρούζος έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα, επισημαίνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των χαμηλών μισθών στο Δημόσιο. Όπως ανέφερε, ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ειδικά εάν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκεται στην πρώτη του τοποθέτηση, ενδέχεται να δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες διαβίωσής του με τον μισθό που λαμβάνει.

Ο εργατολόγος υποστήριξε ότι «σιγά σιγά έχουμε αποδόμηση του Δημοσίου σε σχέση με τη στελέχωσή του». Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί επιτυχόντες σε προκηρύξεις τελικά εγκαταλείπουν τη θέση ή δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή, ακριβώς λόγω των υφιστάμενων μισθολογικών δεδομένων.

Η επίδραση στην αγορά

Κατά τον κ. Καρούζο, η επαναφορά των δώρων θα μπορούσε να έχει και ευρύτερη οικονομική επίδραση. Ένα μέρος των χρημάτων που θα κατευθυνόταν στους δημοσίους υπαλλήλους θα επέστρεφε στην αγορά, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Τέλος, ο εργατολόγος σημείωσε ότι το κράτος θα επωφελείτο έμμεσα από αυτή την κίνηση και μέσω της φορολογίας, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης θα οδηγούσε σε αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr