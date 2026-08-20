Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για τα play offs του conference league

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αντιμέτωπος απόψε με την Χράντετς Κράλοβε σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για τα play offs του Conference League. Το «τριφύλλι» φιλοξενεί την τσεχική ομάδα στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί το πρώτο βήμα για την είσοδο στη league phase της διοργάνωσης. Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:30, ενώ οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση.

Η τηλεοπτική μετάδοση και η ώρα του αγώνα

Η αποψινή αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Χράντετς Κράλοβε, που διεξάγεται στις 20 Αυγούστου, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα μπορούν να συντονιστούν στις 21:30 για να παρακολουθήσουν την έναρξη του αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στην έδρα των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού. Η ζωντανή κάλυψη από τον ΣΚΑΪ εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του «τριφυλλιού» στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο ευρωπαϊκός στόχος του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως βασικό στόχο να «τριτώσει» τις προκρίσεις του κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Η ομάδα επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει την είσοδό της στη φάση των ομίλων, τη λεγόμενη league phase, του Conference League, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Μέχρι στιγμής, οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν με επιτυχία δύο σημαντικά εμπόδια. Έχουν ήδη αποκλείσει την Πάκσι και την ΤΣΣΚΑ 1948 στους προηγούμενους γύρους της διοργάνωσης, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους για μία επιτυχημένη ευρωπαϊκή σεζόν. Το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε αποτελεί το επόμενο βήμα προς την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Το προφίλ της Χράντετς Κράλοβε

Η Χράντετς Κράλοβε είναι η ομάδα από την Τσεχία που καλείται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play offs του Conference League. Η τσεχική ομάδα ολοκλήρωσε την πορεία της στο πρωτάθλημα της χώρας της καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, γεγονός που της εξασφάλισε τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στον προηγούμενο γύρο του Conference League, η Χράντετς Κράλοβε αποκλείστηκε από την τουρκική Μπεσίκτας. Η τσεχική ομάδα γνώρισε δύο ήττες με το ίδιο σκορ, 1-0, και στα δύο παιχνίδια, κάτι που οδήγησε στον αποκλεισμό της από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πριν φτάσει στα play offs.

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει στη διάθεσή του τον Τσάπρα για την αποψινή αναμέτρηση. Ο ποδοσφαιριστής εξέτισε την ποινή του και είναι πλέον έτοιμος να αγωνιστεί, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή στον πάγκο των «πράσινων».

Στην αποστολή της ομάδας έχει συμπεριληφθεί και ο Καλάμπρια, ο οποίος επιστρέφει από τραυματισμό. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Καλάμπρια να χρησιμοποιηθεί στη ρεβάνς, δίνοντας του χρόνο να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά την απουσία του.

Πηγή: reader.gr