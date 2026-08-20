Δίκη Meta: Στο επίκεντρο ο σχεδιασμός Facebook και Instagram για παιδιά και εφήβους

Μία δικαστική μάχη με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον των social media βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, αντιμετωπίζει αγωγή από 29 πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες την κατηγορούν για τον τρόπο σχεδιασμού των πλατφορμών της. Η υπόθεση αφορά την παρατεταμένη και καταναγκαστική χρήση των εφαρμογών από παιδιά και εφήβους, με τις πολιτείες να ζητούν αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμη και θεμελιώδη χαρακτηριστικά, όπως τα likes και το ατελείωτο σκρολάρισμα.

Η δικαστική μάχη στο Όκλαντ

Η δίκη ξεκίνησε στις 18 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της Meta και των social media γενικότερα. Η αγωγή κατατέθηκε από μία δικομματική ομάδα 29 γενικών εισαγγελέων πολιτειών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Meta σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική χρήση από τους νεότερους χρήστες.

Τέσσερις πολιτείες έχουν αναλάβει τον βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία: η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Meta είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν παραβιάσεις που σχετίζονται με την προστασία ανηλίκων και των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι κατηγορίες και οι κίνδυνοι για τους νέους χρήστες

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε τους κινδύνους που μπορούσαν να προκαλέσουν οι πλατφόρμες της στους νεότερους χρήστες. Παρά τη γνώση αυτών των κινδύνων, η εταιρεία φέρεται να έδωσε προτεραιότητα στην αύξηση του χρόνου παραμονής και της αλληλεπίδρασης των χρηστών στις εφαρμογές της. Οι ενάγοντες τονίζουν ότι λειτουργίες όπως το ατελείωτο σκρολάρισμα (infinite scroll), οι ειδοποιήσεις, η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου, οι προτάσεις δημοσιεύσεων και τα likes δεν αποτελούν απλώς ουδέτερες επιλογές σχεδιασμού.

Κατά την πλευρά των πολιτειών, πρόκειται για μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τον χρήστη στην πλατφόρμα για περισσότερο χρόνο. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους, καθώς οι συγκεκριμένες λειτουργίες μπορούν να ενισχύουν την παρατεταμένη παραμονή τους στις εφαρμογές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται επίσης οι αλγοριθμικές προτάσεις περιεχομένου και οι μηχανισμοί επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Τα αιτήματα των πολιτειών και οι πιθανές αλλαγές

Οι ενάγοντες ζητούν από τη δικαιοσύνη να επιβάλει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται ακόμη και η κατάργηση των likes, τουλάχιστον με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, καθώς και ο περιορισμός του infinite scroll. Επιπλέον, ζητούν την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων, ώστε παιδιά κάτω των 13 ετών να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτά αποτελούν αιτήματα των πολιτειών και όχι αποφάσεις του δικαστηρίου. Η συζήτηση που διεξάγεται στο δικαστήριο ανοίγει για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα το ενδεχόμενο να περιοριστούν ή να τροποποιηθούν λειτουργίες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν βασικά στοιχεία των πλατφορμών. Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί το άμεσο τέλος των likes ή άλλων χαρακτηριστικών.

Η πορεία της δίκης και οι βασικοί παράγοντες

Η τελική απόφαση για την υπόθεση θα ανήκει στην ομοσπονδιακή δικαστή Yvonne Gonzalez Rogers. Ένα οκταμελές σώμα ενόρκων αναμένεται να εκδώσει μία συμβουλευτική ετυμηγορία, η οποία θα καθοδηγήσει τη δικαστή. Στη συνέχεια, η δικαστή θα είναι αυτή που θα αποφασίσει για την ευθύνη της Meta και για τυχόν κυρώσεις ή υποχρεωτικές αλλαγές στις πλατφόρμες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία έχει αποκτήσει η κατάθεση του Arturo Béjar, πρώην διευθυντή μηχανικής της Meta. Ο κ. Béjar ήταν στέλεχος που είχε ασχοληθεί με την ασφάλεια των χρηστών εντός της εταιρείας, και η μαρτυρία του αποτελεί κομβικό σημείο της υπόθεσης.

Η θέση της Meta και το μέλλον των πλατφορμών

Η Meta, από την πλευρά της, αρνείται τις κατηγορίες που της προσάπτονται. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια των νεότερων χρηστών στις πλατφόρμες της. Η δίκη αυτή μπορεί να έχει συνέπειες που θα ξεπεράσουν κατά πολύ μία πιθανή οικονομική ποινή για την εταιρεία.

Το επίκεντρο της διαδικασίας δεν είναι μόνο το ύψος μιας ενδεχόμενης οικονομικής επιβάρυνσης, αλλά και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένα τα social media. Η έκβαση της υπόθεσης θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων από τα πιο κομβικά σημεία της καθημερινής χρήσης του Facebook και του Instagram, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία των χρηστών.

Πηγή: Gazzetta