Οι ΗΠΑ δημιούργησαν μυστικό διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου

Ο αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει διακριτικά έναν ναυτιλιακό διάδρομο προς και από τα Στενά του Ορμούζ, με σκοπό τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου σε καθημερινή βάση, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios. Η επιχείρηση αυτή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο μήνες, έρχεται σε μια περίοδο όπου η κρίση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η αδυναμία σύγκλισης των δύο πλευρών για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενεργειακών προϊόντων.

Η μυστική επιχείρηση και ο όγκος μεταφοράς

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες, 15 έως 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά κάθε νύχτα. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται μέσω ενός νότιου καναλιού, κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Μέσω αυτής της διαδρομής, μεταφέρονται περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του προπολεμικού όγκου, και η επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετριάζει μία από τις πιο οδυνηρές πτυχές του πολέμου, δηλαδή τη διακοπή του εφοδιασμού με πετρέλαιο που οδήγησε σε εκτόξευση των τιμών του αργού. Αν και η ποσότητα πετρελαίου που εξέρχεται από τα Στενά παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, έχει αισθητή επίδραση στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στη συνοδεία των εξερχόμενων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο, καθώς ο αμερικανικός στρατός βοηθά επίσης και τα άδεια δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στον Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα μέσω των Στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν.

Ο έλεγχος των Στενών και η στρατιωτική υποστήριξη

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της επιχείρησης δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα. Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ελέγχουμε τη νότια λωρίδα των Στενών Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να αποτελεί εμπόδιο, αλλά δεν ελέγχει τα Στενά. Εμείς τα ελέγχουμε». Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ειδική ομάδα που λειτουργεί από το αρχηγείο του Στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Η ειδική ομάδα συντονίζεται με τους περιφερειακούς εταίρους του Κόλπου. Καταρτίζει καθημερινό κατάλογο των πλοίων που εξέρχονται από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ και εισέρχονται στην Αραβική Θάλασσα, καθώς και κατάλογο των μισθωμένων κενών δεξαμενόπλοιων που ταξιδεύουν από την Αραβική Θάλασσα, μέσω των Στενών, προς τα λιμάνια των χωρών του Κόλπου για να φορτώσουν περισσότερο πετρέλαιο. Κάθε βράδυ, τα πλοία προγραμματίζεται να κινούνται σε μία μεγάλη σειρά εξόδου πλοίων κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε μία μεγάλη σειρά εισόδου πλοίων κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού χρονικού διαστήματος. Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυραύλους Κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επιχείρηση αυτή κατέστη δυνατή μετά από στρατιωτική εκστρατεία δύο εβδομάδων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία περιόρισε τις δυνατότητες των ιρανικών συστημάτων ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι περιορισμοί στη ναυτιλία μέσω του Πορθμού του Ορμούζ συνεχίζουν να εγείρουν ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες LNG, γεγονός που επηρεάζει την «ψυχολογία» των επενδυτών. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τετάρτη να επιβάλει «τεράστια τιμωρία» στις χώρες που βοηθούν ή συνεργάζονται με το Ιράν, εντείνοντας την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη για να ανοίξει ξανά την κρίσιμη πλωτή οδό. Οι απειλές του ήρθαν μια μέρα αφότου δήλωσε ότι δεν υπήρχε συνέχεια στις συνομιλίες και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παρέμεινε σε ισχύ, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η πλωτή οδός παρέμεινε κλειστή.

Ας σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός έχει σταματήσει τις παραδόσεις LNG από το Κατάρ, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας να ανταγωνίζονται με τρόπο επιθετικό για τα διαθέσιμα φορτία. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει μέσω της πλωτής οδού, προσθέτοντας ότι θα ήταν ανοιχτός σε επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη «κάποια στιγμή».

Επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και την παγκόσμια αγορά

Οι συνθήκες αβεβαιότητας που συντηρούν οι αναφορές του Αμερικανού Προέδρου οδηγούν το αργό πετρέλαιο Brent πάνω από τα 93 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (20.8.2026), συσσωρεύοντας κέρδη της τάξης του 5% από την αρχή της εβδομάδας. Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε και τα 93 δολάρια το βαρέλι, με άλμα σχεδόν 2,5%, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα για το WTI που σημειώνει άνοδο προς τα 87 δολάρια. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κερδίζει έδαφος πάνω από τα 63 ευρώ ανά MWh. Μάλιστα, το φυσικό αέριο στις συναλλαγές της Πέμπτης (20.8.2026) πλησιάζει και τα 64 ευρώ, αντιστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι μειωμένες εισροές LNG, σε συνδυασμό με τη ζήτηση ενέργειας για τα κλιματιστικά εν μέσω καύσωνα, έχουν επιβραδύνει τις εποχιακές «ενέσεις» για αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εισέλθει στην χειμερινή περίοδο με ανεπαρκή αποθέματα, κάτι που θα συντηρούσε τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου. Επιπλέον, το κλίμα επηρέασε και η ανακοίνωση των ΗΑΕ για αναστολή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.

Πηγή: Newsit