Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ καθώς οι τιμές των καυσίμων ξεπέρασαν τα 2 ευρώ

Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, καθώς η τρέχουσα πρωτοβουλία εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι. Οι μέσες πανελλαδικές τιμές τόσο της αμόλυβδης 95 οκτανίων όσο και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει άλμα, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το λίτρο τις τελευταίες ημέρες.

Οι διεθνείς τιμές και η ελληνική αγορά

Το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που δεν εμπνέει αισιοδοξία για αποκλιμάκωση, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει. Το Brent, συγκεκριμένα, έχει φτάσει σε υψηλό τριών εβδομάδων, ξεπερνώντας τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αυτές οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μεταφέρονται σταδιακά και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, μέσα σε μόλις μία ημέρα, η τιμή του αυξήθηκε κατά 1,6 λεπτά, ενώ σε σχέση με τις 17 Αυγούστου 2026, η επιβάρυνση φτάνει ήδη τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο. Την ίδια ώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,011 ευρώ το λίτρο.

Η κρατική επιδότηση και η συμφωνία με τα διυλιστήρια

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νέα παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) στην αντλία. Η τρέχουσα πρωτοβουλία έχει ημερομηνία λήξης στις 31 Αυγούστου 2026, και δεδομένου του περιβάλλοντος στις διεθνείς αγορές, μελετάται η διατήρηση της επιδότησης και τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα με την κρατική επιδότηση, υπάρχει και η συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, Helleniq Energy και Motor Oil. Αυτή η συμφωνία προβλέπει έκπτωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Σε συνδυασμό, η κρατική επιδότηση και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν την αύξηση των τιμών στην αντλία, με το συνολικό όφελος στο ντίζελ να ανέρχεται στα 15 λεπτά αθροιστικά.

Ωστόσο, η συμφωνία με τα διυλιστήρια εκπνέει επίσης τέλος Αυγούστου. Ενώ εκτιμάται ότι η κρατική επιδότηση θα συνεχιστεί, δεν είναι γνωστό εάν θα συνεχιστεί και η έκπτωση από τα διυλιστήρια μετά τον Αύγουστο. Για το λόγο αυτό, αναμένονται ζυμώσεις αυτή την εβδομάδα σχετικά με το μέλλον της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Το οικονομικό επιτελείο και οι αποφάσεις

Τις οριστικές αποφάσεις για την τύχη της επιδότησης αναμένεται να λάβει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα. Στόχος είναι να ανακουφιστούν οι πολίτες που θα επιστρέψουν από τις θερινές διακοπές και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις ενόψει φθινοπώρου. Οι συναρμόδιοι υπουργοί θα αξιολογήσουν τα τελευταία δεδομένα από τις διεθνείς αγορές, τις τιμές στην αντλία και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης.

Η επιδότηση στο ντίζελ και τα άλλα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων χρηματοδοτούνται από ένα «μαξιλάρι» περίπου 200-230 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη σενάρια για αύξηση της τιμής του Brent, με μια άτυπη εκτίμηση να αναφέρει τιμή στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης αποκτούν πρόσθετη πολιτική βαρύτητα, καθώς θα ληφθούν λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση επιθυμεί να αποφύγει μια απότομη επιβάρυνση στην αντλία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ειδικά εάν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Επιπτώσεις της ανόδου του ντίζελ στην οικονομία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο οικονομικό επιτελείο η άνοδος της τιμής του ντίζελ, καθώς οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται μόνο στο κόστος μετακίνησης των οδηγών. Το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για τις εμπορευματικές μεταφορές, τη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή. Κατά συνέπεια, μια παρατεταμένη άνοδος της τιμής του μπορεί να διαχυθεί σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αύξηση του μεταφορικού και λειτουργικού κόστους κινδυνεύει να περάσει στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» στο μέτωπο του πληθωρισμού. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται είτε να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων είτε να τις μετακυλίσουν στις τιμές, ενώ για τα νοικοκυριά μεγαλώνει ο λογαριασμός των καθημερινών μετακινήσεων.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η διατήρηση του μέτρου της επιδότησης κρίνεται σημαντική για την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης. Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει μια απότομη επιβάρυνση στην αντλία από την 1η Σεπτεμβρίου, ειδικά εάν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθήσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Newsbeast