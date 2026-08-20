Το Market Pass 2026 έρχεται τον Οκτώβριο με αναδρομικά ποσά

Η οικονομική επικαιρότητα βρίσκεται στο προσκήνιο, με το Market Pass 2026 να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης. Η πρώτη δόση του προγράμματος αναμένεται να καταβληθεί τον Οκτώβριο, φέρνοντας μαζί της αναδρομικά ποσά για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Παράλληλα, εξελίξεις σημειώνονται και σε άλλα μέτωπα της οικονομίας, όπως οι πληρωμές μισθωμάτων, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Το Market Pass 2026 και οι πληρωμές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη δόση του Market Pass 2026 πρόκειται να καταβληθεί εντός του Οκτωβρίου. Αυτή η πληρωμή αφορά ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων που αναμένουν την ενίσχυση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, ορισμένοι δικαιούχοι του Market Pass 2026 θα λάβουν αναδρομικά ποσά. Τα ποσά αυτά μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα. Η αναδρομική αυτή καταβολή αναμένεται να καλύψει προηγούμενες περιόδους, όπως έχει ανακοινωθεί.

Αναδρομικά και πιστώσεις για μισθώματα

Πέρα από το Market Pass, προβλέπονται και άλλες οικονομικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, αναμένονται αναδρομικά για το έτος 2024, τα οποία αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες πληρωμών. Η καταβολή αυτών των αναδρομικών αποτελεί μέρος των γενικότερων οικονομικών διευθετήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, έχει ανακοινωθεί και μια νέα πίστωση, η οποία θα είναι διαθέσιμη έως το τέλος Νοεμβρίου. Αυτή η πίστωση προορίζεται για τα μισθώματα του έτους 2025. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην έγκαιρη κάλυψη των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις ενοικιάσεις, προσφέροντας προβλεψιμότητα στους ενδιαφερόμενους.

Νέος χάρτης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στον τομέα της ενέργειας, η χώρα αποκτά έναν πλήρως ανανεωμένο χάρτη για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο νέος αυτός χάρτης καθορίζει με σαφήνεια το πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται τέτοια έργα. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση των πράσινων επενδύσεων.

Οι όροι και οι περιοχές που ορίζονται στον ανανεωμένο χάρτη στοχεύουν στη βέλτιμη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά και χωροταξικά κριτήρια. Η δημιουργία αυτού του πλαισίου θεωρείται σημαντική για την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους και προθεσμίες αιτήσεων

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται και στο μέτωπο του δημόσιου χρέους. Ο υπουργός Επικρατείας προέβη σε ανάρτηση σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Η ανάρτηση αυτή έθιξε το ζήτημα της διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, υπογραμμίζοντας τις σχετικές ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί.

Παράλληλα, σε άλλο πλαίσιο, τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, αναμένονται τα αποτελέσματα των αιτήσεων, χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές αντικείμενο των αιτήσεων αυτών.

Υπογραφή σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο

Στον τομέα των υποδομών, μια σημαντική εξέλιξη αφορά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών για ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελεί ένα έργο μεγάλης κλίμακας, η κατασκευή του οποίου θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού και την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Πηγή: athensvoice.gr