Εξετάζεται παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εν μέσω αυξήσεων τιμών

Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο (με ΦΠΑ) στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνεχίζεται. Το μέτρο, το οποίο ισχύει έως τις 31 Αυγούστου, αναμένεται να παραταθεί, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η συνέχιση της επιδότησης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή, με στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Η άνοδος των τιμών και οι διεθνείς πιέσεις

Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή διαμορφώθηκε χθες στα 2,012 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,6 λεπτά ανά λίτρο μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Σε σύγκριση με τις 17 Αυγούστου, η συνολική επιβάρυνση φτάνει ήδη τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο. Η πίεση στις τιμές των καυσίμων συνδέεται άμεσα με την πορεία της διεθνούς αγοράς πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν ενεργές, περιορίζοντας τα περιθώρια για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.

Γιατί εξετάζεται η παράταση

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η διατήρηση της επιδότησης αποτελεί ένα αναγκαίο «ανάχωμα» για να περιοριστεί η επιβάρυνση των οδηγών και συνολικά του κόστους μετακίνησης. Η κατάργηση του μέτρου από την 1η Σεπτεμβρίου θα προκαλούσε νέα επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η πλειονότητα των πολιτών επιστρέφει από τις καλοκαιρινές διακοπές και επανέρχεται στις καθημερινές μετακινήσεις.

Επιπλέον, οι αυξήσεις στα καύσιμα μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα την οικονομία μέσω των μεταφορών και των τιμών των προϊόντων, καθώς το ντίζελ βρίσκεται στην καρδιά των οδικών μεταφορών. Μια νέα αύξηση μπορεί να περάσει σταδιακά στα μεταφορικά κόστη και από εκεί στα ράφια, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα πίεσης στις τιμές.

Η κατάσταση στα νησιά και το κόστος της παρέμβασης

Η κατάσταση στην αντλία είναι ήδη δύσκολη, με την εικόνα να γίνεται ακόμη χειρότερη στα νησιά. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει εκτοξευθεί στα 2,247 ευρώ το λίτρο, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς που ανεβάζει παραδοσιακά τις τιμές.

Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, δεν εξετάζει μόνο τις τιμές του πετρελαίου, αλλά μετρά και το κόστος της παρέμβασης. Οι διαθέσιμοι πόροι για ενεργειακές ενισχύσεις δεν είναι απεριόριστοι, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη στις τελικές αποφάσεις που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Ο ρόλος της συμφωνίας με τα διυλιστήρια

Ένας δεύτερος παράγοντας που μπορεί να καθορίσει πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί τον Σεπτέμβριο είναι η συμφωνία κυβέρνησης-διυλιστηρίων. Τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία με τις εταιρείες Helleniq Energy και Motor Oil.

Αυτή η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκπτώσεων, συγκεκριμένα 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Με το ΦΠΑ, η έκπτωση στην αντλία για το ντίζελ φτάνει τα 6,2 λεπτά. Ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων, δηλαδή της κρατικής και αυτής των διυλιστηρίων, δίνει μια ανάσα στους καταναλωτές πετρελαίου, οι οποίοι κερδίζουν αθροιστικά κάτι παραπάνω από 15 λεπτά το λίτρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis