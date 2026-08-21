Συμπληρωματική καταβολή επιδόματος παιδιού 150 ευρώ: Πότε και ποιους αφορά

Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για το επίδομα παιδιού αναμένεται να καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Η πληρωμή αυτή αφορά οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος. Πρόκειται κυρίως για γονείς που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 και αντιμετώπισαν διαδικαστικά ζητήματα με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η ημερομηνία καταβολής και οι δικαιούχοι

Η νέα αυτή συμπληρωματική καταβολή, ύψους 150 ευρώ, έχει οριστεί για τις 31 Αυγούστου. Στόχος της είναι να καλύψει τις οικογένειες εκείνες που, για διάφορους λόγους, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πληρωμή του επιδόματος παιδιού. Η ενίσχυση αυτή έρχεται να διορθώσει τις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι δεν έλαβαν την προβλεπόμενη στήριξη.

Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί κατά τη διάρκεια του έτους 2025. Για αυτές τις οικογένειες, υπήρξαν διαδικαστικοί λόγοι που εμπόδισαν τη σωστή συμπερίληψη των παιδιών στις φορολογικές δηλώσεις τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι γονείς να μην λάβουν την ενίσχυση που τους αναλογούσε αρχικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη

Για να μπορέσουν οι γονείς να ενταχθούν σε αυτή τη συμπληρωματική πληρωμή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει συγκεκριμένες ενέργειες. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία για αυτή τη δήλωση είναι η 31η Αυγούστου.

Επιπρόσθετα, είναι απολύτως απαραίτητο στη φορολογική δήλωση να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του παιδιού. Η ακριβής και πλήρης αναγραφή του ΑΜΚΑ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ορθή επεξεργασία της αίτησης και την καταβολή του επιδόματος.

Διαδικασίες για ΑΜΚΑ και IBAN

Πέρα από τη δήλωση του παιδιού ως εξαρτώμενου μέλους, οι γονείς οφείλουν να έχουν μεριμνήσει και για την έκδοση του ΑΜΚΑ του παιδιού. Η κατοχή και η ορθή καταχώριση του ΑΜΚΑ είναι θεμελιώδης για την ταυτοποίηση του δικαιούχου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει σωστό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Ο συγκεκριμένος IBAN θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε έναν εκ των δύο γονέων. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης για την καταβολή της συμπληρωματικής ενίσχυσης.

Ειδικές οδηγίες για παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδιά εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Για αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς έχουν επιπλέον υποχρεώσεις για την ένταξη στο επίδομα.

Συγκεκριμένα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έκδοση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του παιδιού. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, απαιτούνται ορισμένα έγγραφα, μεταξύ των οποίων η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Επίσης, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση από τον έναν γονέα, η οποία να δηλώνει τη συναίνεση για την έκδοση του ΑΦΜ.

Τέλος, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί και η αντιστοίχιση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, και οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν τη συμπληρωματική ενίσχυση των 150 ευρώ.

Με πληροφορίες από: cnn.gr