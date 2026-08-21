«Τουρισμός για όλους 2026-2027»: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, προκειμένου να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην αναβαθμισμένη πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Εκτός από την ηλεκτρονική διαδικασία, οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή τους μπορούν να το κάνουν και με φυσική παρουσία. Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα. Σημειώνεται ότι σήμερα, τελευταία ημέρα υποβολής, μπορούν να καταθέσουν αίτηση πολίτες ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

Στόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος

Το νέο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένους στόχους για την ελληνική τουριστική αγορά. Πρωταρχικός σκοπός είναι η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας κίνητρα στους Έλληνες πολίτες για διακοπές εντός της χώρας. Παράλληλα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο την επέκταση της επισκεψιμότητας πέραν των παραδοσιακών καλοκαιρινών μηνών.

Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι η διάχυση της επισκεψιμότητας τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, ώστε να επωφεληθούν περισσότερες περιοχές και επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος έχει κατευθυνθεί σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης, ενθαρρύνοντας έτσι τις εκτός σεζόν μετακινήσεις.

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων και κοινωνικός χαρακτήρας

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» διαθέτει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα, με προβλέψεις που στοχεύουν στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Αυτή η διεύρυνση έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά στην πρωτοβουλία, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να επωφεληθούν από τις παροχές του.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί στα 21.000 ευρώ, από τα 19.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ, από τις 31.000 ευρώ που ήταν στο παρελθόν.

Ιδιαίτερες προβλέψεις υπάρχουν και για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, μια ρύθμιση που αφορά μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που θα κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο.

Νέες προβλέψεις για άτομα με αναπηρία

Για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος, εντάσσονται σε αυτό, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Πρόκειται για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της διεύρυνσης, περιλαμβάνονται πλέον και οικογένειες που έχουν τέκνα με αναπηρία. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και διασφαλίζει την πρόσβαση σε τουριστικές παροχές για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Δύο φάσεις υλοποίησης και συνεργαζόμενοι φορείς

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με συγκεκριμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης. Η πρώτη φάση έχει οριστεί να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για τη δεύτερη φάση του προγράμματος δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση δικαιούχων. Αντιθέτως, οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας κλήρωσης, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και την αξιοποίηση των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων.

Η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ διαφόρων υπουργείων. Συμμετέχουν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο φορέας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr