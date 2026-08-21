Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης της παράτασης της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, ένα μέτρο που λήγει στις 31 Αυγούστου. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από το οικονομικό επιτελείο, με τη συνέχιση του μέτρου να θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Η πορεία των τιμών και οι διεθνείς εξελίξεις

Η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο ντίζελ κίνησης στην αντλία, εξετάζεται σοβαρά και μετά την 31η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η ισχύς της τρέχουσας Υπουργικής Απόφασης. Η ανάγκη για τη συνέχιση του μέτρου προκύπτει από την αδιάκοπη ανοδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από τις εντάσεις που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά δεν αφήνουν περιθώρια για την κατάργηση της επιδότησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Υπό τα σημερινά δεδομένα στα πολεμικά μέτωπα, δεν διαφαίνονται προοπτικές αποκλιμάκωσης των τιμών στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε χθες στα 2,012 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αυτή κατέγραψε αύξηση κατά 1,6 λεπτά μέσα σε μία μόνο ημέρα, ενώ σε σύγκριση με τις 17 Αυγούστου, η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται ήδη στα 2,3 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, η τιμή του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, έχει υπερβεί τα 94 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σε υψηλό τριών εβδομάδων. Οι επιπτώσεις αυτής της ανόδου είναι άμεσα αισθητές στις τιμές των καυσίμων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, επηρεάζοντας το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς.

Η συμφωνία με τα διυλιστήρια και το συνολικό όφελος

Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα στο τέλος Αυγούστου, εκπνέει και η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων, δηλαδή της Helleniq Energy και της Motor Oil. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την παροχή εκπτώσεων στα καύσιμα, οι οποίες ανέρχονται σε 5 λεπτά για το ντίζελ (ή 6,2 λεπτά στην αντλία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και σε 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων, τόσο της κρατικής όσο και αυτής από τα διυλιστήρια, προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα στους καταναλωτές πετρελαίου. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί κερδίζουν αθροιστικά κάτι παραπάνω από 15 λεπτά το λίτρο. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο εάν η επιδότηση από την πλευρά των διυλιστηρίων θα συνεχιστεί, ένα θέμα που αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Χρηματοδότηση των μέτρων και ευρύτερο πλαίσιο

Η χρηματοδότηση της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς και των γενικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, προέρχεται από έναν ειδικό «κουμπαρά». Αυτός ο κουμπαράς έχει δημιουργηθεί για παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας και ανέρχεται σε περίπου 200-230 εκατομμύρια ευρώ.

Το πλαίσιο αυτής της χρηματοδότησης εντάσσεται σε ευρύτερα «πακέτα» στήριξης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εντός αυτού του πλαισίου, και σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, εξετάζονται συνδυαστικά τόσο οι επιδοτήσεις στην αντλία όσο και οι στοχευμένες ενισχύσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Enikos